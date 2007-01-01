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Общество

Губернатор Калужской области выступил за запрет продажи вейпов

Дмитрий Ивьев
06.06, 14:26
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Своим мнением Владислав Шапша поделился в пятницу, 6 июня.

- Мое мнение однозначное: электронные сигареты (вейпы) – безусловное зло. И самое страшное, что эта губительная мода захватила молодежную среду, - отметил глава региона. - Идешь по улице и ужасаешься: совсем юные парни и девчонки дымят этой гадостью. Не раз разговаривал с ребятами: зачем вы травите себя. Но многие даже не подозревают, как это опасно, особенно для молодого организма. И если обычные сигареты продаются взрослым людям, которые осознанно выбрали курение в ущерб своему здоровью, то вейпы молодежь, а порой и совсем дети, покупают с легкостью, пользуясь в том числе онлайн-магазинами.

Он подчеркнул, что не является сторонником запретительных мер, так как всегда найдется альтернатива, и не факт, что она будет лучше.

- Но в данном случае – однозначно запретить, и как можно скорее, - заявил Шапша. - Полностью поддерживаю своих коллег-губернаторов, депутатов, всех, кто выдвигает инициативу о запрете вейпов в стране. Прошу депутатов Госдумы принять это решение, убрать с прилавков электронные курительные устройства.

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