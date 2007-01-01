В Резвани просят решить проблему с летними отключениями воды

В пятницу, 6 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Второй год как летом воды нету в домах, на пятый этаж она совсем не доходит. Сколько должны страдать люди? Ни постирать, ни детей не помыть, куда ни звоним, никто не хочет решать проблему, один ответ у всех: «Пишите». Куда, кому писать всё это?

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области пояснили, что сложившаяся ситуация вызвана рядом факторов. К ним относятся аварии на участках водопроводной сети и повышенная нагрузка на систему в период пикового потребления.

- Специалисты Водоканала работают над устранением аварий, но сроки завершения пока не определены, так как требуется дополнительное обследование и работы. Также планируются ремонтные работы на скважине, и их сроки зависят от разработки технических решений и монтажных работ, - добавили в ведомстве.