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Общество

В Жуковском районе предпринимателя оштрафовали за продажу SIM-карт без паспорта

Дарья Джуманова
06.06, 12:31
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Прокуратура Калужской области провела проверку соблюдения законодательства о связи и выявила нарушения. Об этом в надзорном ведомстве сообщили в пятницу, 6 июня.

Местный индивидуальный предприниматель продавал SIM-карты без проверки документов, удостоверяющих личность абонента.

Закон требует обязательной идентификации человека для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности.

Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил оказания услуг связи.

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