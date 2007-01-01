В Жуковском районе предпринимателя оштрафовали за продажу SIM-карт без паспорта

Прокуратура Калужской области провела проверку соблюдения законодательства о связи и выявила нарушения. Об этом в надзорном ведомстве сообщили в пятницу, 6 июня.

Местный индивидуальный предприниматель продавал SIM-карты без проверки документов, удостоверяющих личность абонента.

Закон требует обязательной идентификации человека для предотвращения мошенничества и незаконной деятельности.

Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение правил оказания услуг связи.