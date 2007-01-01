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Кирилл Михеев: «Успех – это не случайность, а результат системной работы»

06.06, 13:57
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В этом году одним из ключевых партнёров проекта «Губернаторский дневник» выступила компания «Архбум Тиссью Групп». Сам проект направлен на поощрение детской тяги к учебе, а на предприятии хорошо осознают, как важно вкладывать силы и время в образование маленьких граждан России. О том, какие приоритеты ставит перед собой молодое, но уже авторитетное производство, рассказывает его директор Кирилл Михеев.

— Кирилл Юрьевич, как и когда началась история предприятия?

— Проект «Архбум Тиссью Групп» стартовал в 2016 году как часть стратегии по развитию глубокой переработки целлюлозно-­бумажного сырья на территории Российской Федерации. Строительство высокотехнологичного завода в Калужской области заняло четыре года, и уже в 2020 году предприятие вышло на полную производственную мощность. Сегодня «Архбум Тиссью Групп» — ​один из самых современных производителей санитарно-­гигиенической продукции в стране.

— Насколько деятельность предприятия соответствует приоритетам промышленного развития Калужской области?

— Мы считаем, что развитие завода органично вписывается в укрепление индустриального потенциала региона. Наша производственная площадка расположена в индустриальном парке Ворсино с готовой инфраструктурой, сопровождение проекта ведётся по принципу «одного окна», что создаёт условия для эффективной работы и дальнейшего роста. При этом мы стремимся быть не просто крупным работодателем, но и активным участником жизни региона: ​инвестируем в модернизацию, поддерживаем социальные инициативы, способствуем укреплению кадрового потенциала и внедрению принципов бережливого производства.

— Какие из инструментов бережливого производства использует «Архбум Тиссью Групп»?

— В компании внедрены ключевые принципы бережливого производства ​в том числе система 5S, стандартизация операций, система визуального управления. С 2022 года предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда». За 2022–2024 гг по результатам реализации проектов производительность труда увеличилась на 30%. На регулярной основе проводится обучение сотрудников методикам lean-менеджмента. Кроме того, оцифрованы ключевые процессы, включая контроль качества, что повышает точность, прозрачность и управляемость производства.

— Как компания привлекает новых работников и какие условия предлагает?

— «Архбум Тиссью Групп» активно сотрудничает с колледжами и вузами региона, участвует в ярмарках вакансий, проводит экскурсии и организовывает практику для студентов. Сотрудникам предоставляются конкурентные условия труда: официальная занятость, корпоративный транспорт, горячее питание, система наставничества. Предусмотрено обучение за счёт компании и возможности карьерного роста. Более 20% линейных руководителей — ​это сотрудники, выросшие внутри организации.

— Практикуется ли организация досуга для персонала?

— Да, мы считаем это частью корпоративной культуры и инструментом удержания персонала. Ежегодно проводим семейные праздники, День работников леса, спортивные соревнования, конкурсы детского рисунка и поделок.

— В каких социальных или благотворительных проектах участвует предприятие?

— Мы ведём активную социальную политику: поддерживаем детские центры, учреждения здравоохранения, участвуем в экологических и благотворительных акциях региона. Одно из направлений — ​помощь детям с особенностями развития. В этом году участвуем в региональном проекте «Профориентация», в рамках которого были организованы экскурсии для школ Боровского и Малоярославецкого районов.

— Что хотели бы пожелать участникам проекта «Губернаторский дневник»?

— Желаю участникам быть активными, не бояться предлагать идеи и реализовывать их. Вы формируете облик региона завтрашнего дня, и ваша энергия важна для его развития. Важно видеть перспективу не только в мегаполисах, настоящие возможности есть и в промышленном секторе региона. Успех — ​это не случайность, а результат системной работы и веры в дело, которым занимаешься.

 https://arh-tissue.ru/

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