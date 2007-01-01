Двое калужан завершили обучение в «Школе мэров»

С 2 по 5 июня состоялся финальный очный этап программы подготовки муниципального кадрового управленческого резерва. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

Всего в рамках двух потоков обучение прошли 160 человек, представляющих 82 региона России. В ходе программы участники посетили 10 субъектов РФ, где изучили успешные региональные практики.

Выпускниками стали замглавы администрации по взаимодействию с сельскими поселениями Перемышльского района Дмитрий Иванов и заместитель начальника управления делами Городского Головы Калуги Никита Новиков.