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Общество

Двое калужан завершили обучение в «Школе мэров»

Дарья Джуманова
06.06, 11:43
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С 2 по 5 июня состоялся финальный очный этап программы подготовки муниципального кадрового управленческого резерва. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

Всего в рамках двух потоков обучение прошли 160 человек, представляющих 82 региона России. В ходе программы участники посетили 10 субъектов РФ, где изучили успешные региональные практики.

Выпускниками стали замглавы администрации по взаимодействию с сельскими поселениями Перемышльского района Дмитрий Иванов и заместитель начальника управления делами Городского Головы Калуги Никита Новиков.

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