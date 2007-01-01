В Калуге выбрали троих лучших монтажников радиоэлектронной аппаратуры

В региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронного оборудования» победили сотрудники Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ). Об этом в четверг, 5 июня, сообщил Минтруд Калужской области.

Первое место заняла Надежда Медова, второе — Лили Сойнова, а третье — Татьяна Григорьева.

Всего в конкурсе приняли участие 20 специалистов из различных предприятий региона.

Теперь Надежда Медова представит Калужскую область на всероссийском этапе соревнований, который состоится в сентябре в Казани.