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Общество

В Калуге выбрали троих лучших монтажников радиоэлектронной аппаратуры

Дарья Джуманова
06.06, 11:17
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В региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронного оборудования» победили сотрудники Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ). Об этом в четверг, 5 июня, сообщил Минтруд Калужской области.

Первое место заняла Надежда Медова, второе — Лили Сойнова, а третье — Татьяна Григорьева.

Всего в конкурсе приняли участие 20 специалистов из различных предприятий региона.

Теперь Надежда Медова представит Калужскую область на всероссийском этапе соревнований, который состоится в сентябре в Казани.

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