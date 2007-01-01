Жители Калуги назвали самое популярное летнее блюдо

Сервис SuperJob 5 июня опубликовал результаты опроса жителей Калуги о том, какое блюдо они считают неотъемлемой частью летнего меню. Лидером голосования стала окрошка — её выбрали 41% респондентов. На втором месте расположился шашлык (38%), а свекольник предпочитают всего 4% опрошенных. Остальные 17% отметили другие летние деликатесы: варёную кукурузу, овощные салаты, кабачковые оладьи, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Интересно, что любовь к шашлыкам одинаково распространена среди мужчин и женщин, тогда как окрошку чаще выбирают мужчины. Среди представительниц прекрасного пола свекольник оказался чуть популярнее.

В зависимости от возрастных групп выявилась своя специфика: окрошку чаще предпочитают респонденты в возрасте 35–45 лет (45%), а шашлыки — преимущественно молодежь до 35 лет (58%).

Также установлено, что с ростом уровня доходов увеличивается интерес к традиционной окрошке на квасе или кефире, в то время как популярность шашлыков, напротив, снижается.