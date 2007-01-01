В Кондрово больше года просят снести расселенный дом

В четверг, 5 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- В декабре 2024 года я обращалась с вопросом о сносе расселенного барака на Маяковского, 26. Администрация Дзержинского района ответила, что снос планируется на 2 квартал 2025 года. До этого обещали снести его до конца 2024, но потом срок перенесли. До конца квартала меньше месяца, барак на том же месте,- пишет женщина.

- К сожалению, провести работы в ранее намеченные сроки не удалось. Уже готовим проект на демонтаж этого дома. После уточнения бюджета во втором полугодии предусмотрим дополнительное финансирование на проведение работ. Дом планируется снести после проведения торгов, ориентировочно до 1 ноября, - сообщили в районной администрации.