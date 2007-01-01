В Калуге машина провалилась в открытый люк

В четверг, 5 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

По словам женщины, ее дедушка ехал из строительного магазина на Грабцевском шоссе. Внезапно одно колесо провалилось.

- Огромный люк, который почему-то был не закрыт. Больше часа пытались без серьезного урона для машины выехать оттуда, - пишет она.

- Здравствуйте. Специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования. Люк огородят, - сообщили в Минстрое Калужской области.