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Общество

В Калуге машина провалилась в открытый люк

Дарья Джуманова
06.06, 10:13
0 948
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В четверг, 5 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

По словам женщины, ее дедушка ехал из строительного магазина на Грабцевском шоссе. Внезапно одно колесо провалилось.

- Огромный люк, который почему-то был не закрыт. Больше часа пытались без серьезного урона для машины выехать оттуда, - пишет она.

- Здравствуйте. Специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования. Люк огородят, - сообщили в Минстрое Калужской области.

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