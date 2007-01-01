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Общество

Жители Калужской области подали 16 заявок на участие в конкурсе лекторов от общества «Знание»

Дарья Джуманова
05.06, 16:13
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Всероссийский конкурс Знание.Лектор собрал уже 4 360 заявок из всех регионов страны. Среди них - 16 заявок от калужан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона в четверг, 5 июня.

Среди участников конкурса от Калужской области - Виктория Синкевич. Она работает учителем иностранных языков и занимает должность заместителя директора по воспитательной работе в средней школе № 26 города Калуги. Виктория - победитель регионального конкурса «Советник года – 2024» в Калужской области и финалист федеральной просветительской программы «Обучение служением. Первые».

Также от Калужской области в конкурсе участвует Наталья Рачева, учитель Шайковской средней школы № 2. Наталья - лауреат I степени Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал России» и победитель педагогического конкурса «Моя лучшая методическая разработка».

Заявки на участие в пятом сезоне проекта принимаются до 15 июля на официальном сайте конкурса.

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