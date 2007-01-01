Калужан призывают поддержать регион на конкурсе «Цифровая эволюция»

В стране стартовал второй этап голосования за лучший телеграм-канал региональной Минцифры, рассказал 5 июня заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Голосование проводится в рамках крупнейшей конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2025», проходящей в Нижнем Новгороде. В первом этапе за звание лучших боролись 87 субъектов страны, и Калужская область попала в число 19 финалистов.

Голосование продлится до 8 июня, а награждение победителей состоится во время форума «Цифровая Эволюция», который пройдет 7-8 августа в Калуге.

Напомним, в Калужской области ежегодно проводится форум «Цифровая эволюция». В этом году основными темами станут первые результаты национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» – первые результаты; опыт повышения качества предоставления государственных услуг и сервисов за счет внедрение типовых облачных решений и цифровых платформ и внедрение технологий искусственного интеллекта и управления.