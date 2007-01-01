Калужские школьники отметили День защиты детей на лекциях Общества «Знание»

31 мая – 1 июня на ВДНХ прошел «День детства со Знанием». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области в четверг, 5 июня.

Восемь учеников Ильинской школы имени Подольских Курсантов пообщались с известными спикерами: государственными и общественными деятелями, Героями России, олимпийскими чемпионами и артистами.

В течение двух дней лекторы рассказывали, как воплотить свою мечту в жизнь, сделав этот путь счастливым, безопасным, полезным для себя и родных, друзей, всей страны.