Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские школьники отметили День защиты детей на лекциях Общества «Знание»
Общество

Калужские школьники отметили День защиты детей на лекциях Общества «Знание»

Дарья Джуманова
05.06, 15:40
0 200
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

31 мая – 1 июня на ВДНХ прошел «День детства со Знанием». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области в четверг, 5 июня.

Восемь учеников Ильинской школы имени Подольских Курсантов пообщались с известными спикерами: государственными и общественными деятелями, Героями России, олимпийскими чемпионами и артистами.

В течение двух дней лекторы рассказывали, как воплотить свою мечту в жизнь, сделав этот путь счастливым, безопасным, полезным для себя и родных, друзей, всей страны.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBreUwxL3dtZEIrZlJ6MVp4TFBwS0E9PSIsInZhbHVlIjoiSVVhSXdYQ0hMdzJDTHp3RXhJeHlhbUlyMWdlQjFkNmk5WHJWNmVHUWsyRUdVSmhTS1NRQmpLMG9aQ0RXQ05hdDRYMXNRdk93SWxKTW1SYmhweXB6b1pNeTJ6WTkwbk5VUFIzNDg0OEY4V25rdG5WSjFPUnlkOXJTTW94UmIyelY5Q0oyNUlQZ2ljMUNsM0NKUUVHM2dvVTZJOGxtZ1lZQ1kvMTU1ZjFBOURqRHppRDRtaDdFWVNZQWFCTzg3R2FPTThIdlVQZ0IrcnBsRGs4VDVMZzgzSEhnYWVaMlE4UnRFU3h5dWdvNWNFa0IwWFhKMy9kNjFUamg3VHAwWG5mSDNMK203SWJncU80NURJalROV0lWWWJwYUsrYmx4RkFsT1duaGpRYkpvUXl2V3VrbE5JbFR2cnRIUWk2MFg0L2c1dUhzcGtQMDlUVDRVV09rRHUvYmJpc253QWZYK3I3OEl0TzdUV3EvRVoycUl1Q1h3cWNaZ0VQWkgxc2lsRGVCVEN4Rm5WOW5MRy8yMGNKSm8xSWRORlZ2M1BTcXN6bWlEdDdLcmdtWDFFYllGd0M5SHN0UUp1Rnd2WFRkNFVvSyIsIm1hYyI6IjQzOTU2MTAzMTU1YTE1MmI3OTM2NTE0YTM0MjQ4NmFiZjQ1MTYwMzA1MDhjZmMwZGRlZmVjY2MyM2RlOGVmNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpKS2JXblVHbGxnR1BBd2d3eEM1S0E9PSIsInZhbHVlIjoiV2xpelhWYXFsclNYdWNJYWc4OG5CdnA2c2NFRHBQMExRM1hXZTYyeHR4djh4RUloR3ZBRzJ2ZXZQWE9nRGJkSXAzWW9JMkFjdmcxTTRrc1dhbnNzbnZwYkxNc0dBcVhVN3ordXNMOXlNMmtMTjREODlIcDQ2dnNzWjB5KzdZbHd2VytDYXd1eEIxVmVQeDVCRlNuNlBCN1VYbHRjQUNNOUxCWkVXVE1sa0ZvK2RZenFFM052U2ZFWGh2WWF1cFZvbmlpVHExeDRTd2VJRXZiV1A1STh6MFFmekViVjRwWXkvM25BVlo3Y3JXS2EyaUhjY29aVWY2N2pIS3JGSm1wN0craGswMkVEUXFUSHhtUDBqZlg0N2ZZUzN0N3FYdUUydUhHTGZEcDV3dFlydklRc0tidUw1V1MwaDdmV1FDYkhDTUhRTEMxWXJpK3Q2bHVUNlgvNTlESkNnV2d1aWliN3RMc0NiV1JPU1NXdEhheVV5Q0hDOTEzck9oMkxPK3ErdWRZUWtwMnA0SHhnNXpvMS9sVFkzRmJoYVk5MXNCckNVVGR4TU1vTTFkclAyNFZCbHM2Y0F3VXJwUFE1WmhwdUY3Q0h0QXE2dElCRDJXeHRKU2tMR2xQa01qUnBXL2dzL1lnWlVPMGVqT0Vid1VYSGY5ei9rWDhyL1Z3dmlYTzc4OUtDSTUwRE54alI2NUZjNTI0cnF6YUViVkJGOFlHelozNFpnRndhUjg0d0ltdXdRSTA3Vk9KanVkd2tUZU4xVTZjZkpmWjNCcEFoL2hUR2o4RTJSek9ONUxEZlY0bHRhSkIrVXBId3N2bmVmVm81M0hmM1E3Y250bUQxemxmViIsIm1hYyI6IjU2NWM5MTVmMjdjNGM2NjEzN2E5YjAwZmY4ODA4MTc1NTJmZGU3YmE5OTliYzcxMTczYzQwODE1YmZkNDU4MGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+