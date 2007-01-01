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Общество

Владислав Шапша представил жителям региона участника программы «Герои земли Калужской» - Виктора Амелина

Дарья Джуманова
05.06, 15:18
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Виктор Амелин из Хвастовичского района отправился защищать Родину в самом начале специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Калужской области в четверг, 5 июня.

Сначала он служил стрелком, а затем командовал боевой машиной. Однако в конце 2023 года он был тяжело ранен и чудом остался жив.

Увлечение спортом с детства помогло ему быстро восстановиться и вернуться к активной жизни. Он вернулся на автозавод, где работал до участия в спецоперации, и теперь контролирует качество продукции.

В августе он начнёт обучение по направлению «государственное и муниципальное управление». Его наставник - министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

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