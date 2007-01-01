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Общество

В голосовании «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 13,5 миллионов человек

Дарья Джуманова
05.06, 15:02
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Проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в 2026 году, можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров. Об этом сообщили в Правительстве Калужской области в четверг, 5 июня.

Голосование продлится до 12 июня.

В рамках проекта уже удалось улучшить более 110 тысяч общественных и дворовых пространств. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего в проекте приняли участие около 40 миллионов граждан за пять лет.

Процесс голосования организован максимально просто. Принять участие может любой гражданин России старше 14 лет.

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