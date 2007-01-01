В Балабаново люди месяцами не могут пройти МРТ

В четверг, 5 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- В Балабаново сломался аппарат МРТ. С марта мама не может сделать контрольное МРТ после операции на позвоночнике. А для того, чтобы перезаписаться на МРТ в Калугу, нужно ждать две недели запись к терапевту, а потом две недели к неврологу. Итого еще месяц, а без этой записи невролог отказывает в повторном направлении, - пишет женщина.

- Здравствуйте. К сожалению, аппарат опять сломался. Сроки ремонта мы пояснить не можем. Сейчас терапевт выдает направления на МРТ в Калугу, - сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.