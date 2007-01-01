В Дзержинском районе поселковая управа незаконно сдала в аренду 25 гектаров земли
Прокуратура Калужской области выявила нарушения при оформлении аренды крупного земельного участка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 5 июня.
Поселковая управа заключила с местным жителем договор аренды земельного участка площадью более 25 га без проведения торгов. Земля предназначалась для выпаса сельскохозяйственных животных.
Согласно региональному законодательству, максимальная площадь участка, который может быть предоставлен для личного подсобного хозяйства, не должна превышать 2 гектар.
Фактический размер переданной земли указывал на возможное коммерческое использование в обход обязательной процедуры торгов.
Договор аренды признали недействительным, и земельный участок вернули в муниципальную собственность.