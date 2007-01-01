Волонтеры из Малоярославца отправили очередную партию помощи военным в зоне СВО
Сотрудники подведомственных организаций совместно с фондом «Защита» организовали доставку гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Об этом сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в четверг, 5 июня.
Добровольцы собрали для бойцов питьевую воду, продукты быстрого приготовления, предметы личной гигиены, инструменты, маскировочные сети и мотоцикл.
Кроме того, они посетили земляка — бывшего главу Недельного, который также отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Часть гуманитарного груза была передана и в его подразделение.