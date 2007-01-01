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Общество

Волонтеры из Малоярославца отправили очередную партию помощи военным в зоне СВО

Дарья Джуманова
05.06, 12:23
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Сотрудники подведомственных организаций совместно с фондом «Защита» организовали доставку гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Об этом сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов в четверг, 5 июня.

Добровольцы собрали для бойцов питьевую воду, продукты быстрого приготовления, предметы личной гигиены, инструменты, маскировочные сети и мотоцикл.

Кроме того, они посетили земляка — бывшего главу Недельного, который также отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Часть гуманитарного груза была передана и в его подразделение.

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