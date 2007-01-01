Губернатор рассказал о трогательной истории любви
Калужане Артем Зулкарнеев и Елизавета Рудычева познакомились на крестинах – близкие попросили стать крестными родителями их дочери.
- Взгляды, улыбки, волнение. Так началась история их любви. И сейчас влюбленные готовы сделать важнейший шаг в своих отношениях, - рассказал 5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Артем Зулкарнеев и Елизавета Рудычева решили пожениться на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Он пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» в честь Дня семьи, любви и верности. Уже зарегистрировались более 140 пар со всей страны. Заявки ещё принимаются.