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Губернатор рассказал о трогательной истории любви

Дмитрий Ивьев
05.06, 12:21
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Калужане Артем Зулкарнеев и Елизавета Рудычева познакомились на крестинах – близкие попросили стать крестными родителями их дочери.

- Взгляды, улыбки, волнение. Так началась история их любви. И сейчас влюбленные готовы сделать важнейший шаг в своих отношениях, - рассказал 5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Артем Зулкарнеев и Елизавета Рудычева решили пожениться на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Он пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» в честь Дня семьи, любви и верности. Уже зарегистрировались более 140 пар со всей страны. Заявки ещё принимаются.

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