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Работа с молодёжью: как ПЗБМ формирует будущее

05.06, 15:06
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Здесь действует масштабный образовательный проект, чтобы со школьной скамьи найти и вовлечь будущего высококлассного профессионала.

Уже второй год партнёром регионального конкурса «Губернаторский дневник», который проводит агентство «Комсомольская правда-­Калуга» при поддержке администрации губернатора, является Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура (ПЗБМ). Это современное предприятие с глубокой историей и своими традициями.

Заинтересовать школьников

Большинство родителей хотят, чтобы их ребёнок как можно раньше определился с будущей профессией. А ПЗБМ заинтересована в молодых мотивированных сотрудниках, поэтому предприятие активно занимается профориентацией школьников и инвестирует в развитие и образование своих сотрудников, открывая хорошие возможности для карьерного роста.

Школьников приглашают в интерактивный музей «БУЗЕОН», где можно погрузиться в историю, познакомиться с процессом производства бумаги и даже попробовать сделать её самому. Это очень увлекательно и помогает ребятам выбрать профессию, целенаправленно готовиться к экзаменам, а затем получить перспективную работу.

Системный подход

Гарантия трудоустройства — ​важный фактор для молодёжи. ПЗБМ предлагает целевое обучение, корпоративную стипендию и гарантию трудоустройства. Чтобы молодёжь могла освоить востребованную профессию, в Калужском индустриально-­педагогическом колледже запущена программа подготовки технологов-­бумажников. Студенты регулярно проходят стажировки на ПЗБМ и видят преимущества работы на предприятии. В Калужском индустриально-­педагогическом колледже в этом году стартует новый набор на специальность «Технология комплексной переработки древесины». ПЗБМ поддерживает колледж и в ближайшее время планирует открыть там лабораторию для освоения практических навыков.

Кроме того, ПЗБМ сотрудничает с ведущими учебными заведениями страны, такими как Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-­Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Так удаётся привлекать талантливую молодёжь на стажировки и работу.

Есть и ещё один важный момент. Предприятие поощряет сотрудников, которые совмещают работу с обучением. И здесь многие получают высшее образование по востребованным специальностям: инженер-­технолог бумажного производства, инженер автоматизированных систем управления, энергетик, экономист.

ПЗБМ гордится своей богатой историей и понимает, как важно связывать настоящее с будущим. Сегодняшние инвестиции в образование молодёжи позволяют создать сильную профессиональную команду, которая сможет впоследствии вывести отрасль на более высокий уровень.

п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2

+7 (48434) 3-20-43

https://pzbm.ru/

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