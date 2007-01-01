Работа с молодёжью: как ПЗБМ формирует будущее
Здесь действует масштабный образовательный проект, чтобы со школьной скамьи найти и вовлечь будущего высококлассного профессионала.
Уже второй год партнёром регионального конкурса «Губернаторский дневник», который проводит агентство «Комсомольская правда-Калуга» при поддержке администрации губернатора, является Полотняно-Заводская бумажная мануфактура (ПЗБМ). Это современное предприятие с глубокой историей и своими традициями.
Заинтересовать школьников
Большинство родителей хотят, чтобы их ребёнок как можно раньше определился с будущей профессией. А ПЗБМ заинтересована в молодых мотивированных сотрудниках, поэтому предприятие активно занимается профориентацией школьников и инвестирует в развитие и образование своих сотрудников, открывая хорошие возможности для карьерного роста.
Школьников приглашают в интерактивный музей «БУЗЕОН», где можно погрузиться в историю, познакомиться с процессом производства бумаги и даже попробовать сделать её самому. Это очень увлекательно и помогает ребятам выбрать профессию, целенаправленно готовиться к экзаменам, а затем получить перспективную работу.
Системный подход
Гарантия трудоустройства — важный фактор для молодёжи. ПЗБМ предлагает целевое обучение, корпоративную стипендию и гарантию трудоустройства. Чтобы молодёжь могла освоить востребованную профессию, в Калужском индустриально-педагогическом колледже запущена программа подготовки технологов-бумажников. Студенты регулярно проходят стажировки на ПЗБМ и видят преимущества работы на предприятии. В Калужском индустриально-педагогическом колледже в этом году стартует новый набор на специальность «Технология комплексной переработки древесины». ПЗБМ поддерживает колледж и в ближайшее время планирует открыть там лабораторию для освоения практических навыков.
Кроме того, ПЗБМ сотрудничает с ведущими учебными заведениями страны, такими как Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Так удаётся привлекать талантливую молодёжь на стажировки и работу.
Есть и ещё один важный момент. Предприятие поощряет сотрудников, которые совмещают работу с обучением. И здесь многие получают высшее образование по востребованным специальностям: инженер-технолог бумажного производства, инженер автоматизированных систем управления, энергетик, экономист.
ПЗБМ гордится своей богатой историей и понимает, как важно связывать настоящее с будущим. Сегодняшние инвестиции в образование молодёжи позволяют создать сильную профессиональную команду, которая сможет впоследствии вывести отрасль на более высокий уровень.
п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2
+7 (48434) 3-20-43
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.