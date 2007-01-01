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Общество

В Калуге на улице Баррикад разрыли двор и бросили все как есть

Дарья Джуманова
05.06, 11:07
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В среду, 4 июня, жительница дома №129 оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Перепахали весь двор и въезд, работы закончили, а грязь осталась. Осенью писали: «Всё исправим весной», весной отписались в начале лета. Лето наступило, теперь когда? Как людям заезжать во двор, где оставлять транспорт? - пишет женщина.

В городской управе ответили, что, по данным сетевой организации, подрядчик обещает завершить благоустройство до конца месяца.

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