В Калуге на улице Баррикад разрыли двор и бросили все как есть

В среду, 4 июня, жительница дома №129 оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Перепахали весь двор и въезд, работы закончили, а грязь осталась. Осенью писали: «Всё исправим весной», весной отписались в начале лета. Лето наступило, теперь когда? Как людям заезжать во двор, где оставлять транспорт? - пишет женщина.

В городской управе ответили, что, по данным сетевой организации, подрядчик обещает завершить благоустройство до конца месяца.