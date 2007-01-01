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Общество

Владислав Шапша провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры»

Дмитрий Ивьев
05.06, 07:37
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4 июня под председательством губернатора Калужской области состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Кадры». В мероприятии приняли участие председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, а также заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

В ходе встречи Шапша сообщил, что участники обсудили промежуточные результаты пилотного проекта по профориентации школьников и карьерному сопровождению студентов. В настоящее время в пилоте участвуют 11 регионов России, включая Калужскую область. Первой площадкой для реализации инициативы стала Липецкая область, где губернатор Игорь Артамонов доложил о достигнутых результатах. Организаторы отметили, что с опытом региона ознакомились представители сферы занятости, образования и работодатели из 23 субъектов РФ.

Глава Калужской области подчеркнул, что следующим важным этапом станет анализ и обобщение успешных практик пилотных регионов с целью их распространения на всю страну. Это необходимо для создания слаженной системы взаимодействия между школами, колледжами, вузами, работодателями и кадровыми центрами «Работа России».

Целью проекта, как отметил Шапша, является формирование чёткой системы, которая поможет молодёжи выбрать будущую профессию, обеспечит предприятия необходимыми кадрами и позволит стране выйти на лидирующие позиции в технологическом развитии.

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