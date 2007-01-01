В Калужской области не хватает водителей для автобусного маршрута Медынь — Малоярославец
В среду, 4 июня, местная жительница задала вопрос в комментариях под публикацией губернатора.
- Почему нет регулярных автобусов по маршруту Медынь — Малоярославец? - спросила женщина.
- По информации перевозчика, сбои из-за нехватки водителей. Организация пытается найти специалистов для выполнения рейсов. За все невыполненные рейсы к перевозчику применяются штрафные санкции, - сообщили в региональном Минтрансе.