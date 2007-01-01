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Общество

В Калуге неплательщика алиментов заставили работать

Дарья Джуманова
04.06, 15:38
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51-летний мужчина признан виновным в неуплате алиментов на содержание своего 17-летнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 4 июня.

Ранее калужанина уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Но он не начал платить деньги и не оказывал материальную помощь сыну добровольно.

У мужчины с сентября 2024 года по январь 2025 года образовался долг на сумму более 90 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

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