«Планета Калуга»: космические масштабы развлечений для всей семьи
Калуга — город с богатой историей, колыбель космонавтики. И конечно же, развлечения в этом городе должны быть соответствующими — впечатляющими, захватывающими и дарящими незабываемые эмоции. Именно таким местом стал семейный центр «Планета Калуга».
Если вы ищете, куда сходить всей семьёй, где можно активно отдохнуть и зарядиться энергией, то «Планета Калуга» — это то, что вам нужно. Настоящий космос развлечений, где каждый найдет занятие по душе.
5000 квадратных метров удовольствия! В центре есть всё, чтобы забыть о скуке.
- Гигантский игровой лабиринт — хитросплетения высотой в два этажа, вызов для ловкости и смекалки.
- Полоса препятствий для ниндзя — проверьте силу, выносливость и почувствуйте себя героем.
- Настоящий скалодром: поднимитесь на вершину скалодрома площадью 6 квадратных метров и почувствуйте прилив адреналина.
- Станция красоты и автомобильная станция: для маленьких модниц и автолюбителей в «Планете Калуга» есть специальные зоны, где можно проявить свою фантазию.
- Зона игровых автоматов: здесь вы найдёте игры на любой вкус, от классических аркадных до современных симуляторов.
- Виртуальная реальность: почувствуйте себя участником захватывающих приключений.
- Футбольное и баскетбольное поле: активный отдых с друзьями и семьёй на большом поле площадью 74 квадратных метра.
- Отличное место для праздников.
«Планета Калуга» — это не только замечательное место для ежедневного отдыха, но и прекрасная площадка для проведения детских дней рождения и выпускных. Здесь вы сможете устроить незабываемый праздник для своего ребёнка и его друзей. Профессиональные аниматоры, увлекательные программы, вкусная еда и море развлечений — всё это сделает ваш праздник по-настоящему запоминающимся.
Совсем скоро в «Планете Калуга» появятся новые захватывающие аттракционы, стартует проект «Планета Возможностей». Что это?
- Инклюзивный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья — инклюзивная смена летнего лагеря «Земля особых героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья от 8 до 14 лет.
- Коррекционно-развивающие занятия с квалифицированными специалистами.
- Школа фотографии, телевидения, радио и кино
- Подготовка детей к школе.
- Продлёнка для детей с 1-го по 4-й класс.
«Планета Калуга» — это не просто развлечения, это место, где рождаются яркие воспоминания и открываются новые горизонты. Приходите и убедитесь сами!
г. Калуга, 1-й Академический проезд, д. 5
+7 (4842) 20–08–50, 20–08–60
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