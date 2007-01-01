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«Планета Калуга»: космические масштабы развлечений для всей семьи

04.06, 16:28
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Калуга — город с богатой историей, колыбель космонавтики. И конечно же, развлечения в этом городе должны быть соответствующими — впечатляющими, захватывающими и дарящими незабываемые эмоции. Именно таким местом стал семейный центр «Планета Калуга».

Если вы ищете, куда сходить всей семьёй, где можно активно отдохнуть и зарядиться энергией, то «Планета Калуга» — ​это то, что вам нужно. Настоящий космос развлечений, где каждый найдет занятие по душе.

5000 квадратных метров удовольствия! В центре есть всё, чтобы забыть о скуке.

  • Гигантский игровой лабиринт — ​хитросплетения высотой в два этажа, вызов для ловкости и смекалки.
  • Полоса препятствий для ниндзя — ​проверьте силу, выносливость и почувствуйте себя героем.
  • Настоящий скалодром: поднимитесь на вершину скалодрома площадью 6 квадратных метров и почувствуйте прилив адреналина.
  • Станция красоты и автомобильная станция: для маленьких модниц и автолюбителей в «Планете Калуга» есть специальные зоны, где можно проявить свою фантазию.
  • Зона игровых автоматов: здесь вы найдёте игры на любой вкус, ​от классических аркадных до современных симуляторов.
  • Виртуальная реальность: ​почувствуйте себя участником захватывающих приключений.
  • Футбольное и баскетбольное поле: активный отдых с друзьями и семьёй на большом поле площадью 74 квадратных метра.
  • Отличное место для праздников.

«Планета Калуга» — ​это не только замечательное место для ежедневного отдыха, но и прекрасная площадка для проведения детских дней рождения и выпускных. Здесь вы сможете устроить незабываемый праздник для своего ребёнка и его друзей. Профессиональные аниматоры, увлекательные программы, вкусная еда и море развлечений — ​всё это сделает ваш праздник по-­настоящему запоминающимся.

Совсем скоро в «Планете Калуга» появятся новые захватывающие аттракционы, стартует проект «Планета Возможностей». Что это?

  • Инклюзивный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья — ​инклюзивная смена летнего лагеря «Земля особых героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья от 8 до 14 лет.
  • Коррекционно-­развивающие занятия с квалифицированными специалистами.
  • Школа фотографии, телевидения, радио и кино
  • Подготовка детей к школе.
  • Продлёнка для детей с 1-го по 4-й класс. 

«Планета Калуга» — ​это не просто развлечения, это место, где рождаются яркие воспоминания и открываются новые горизонты. Приходите и убедитесь сами! 

г. Калуга, 1-й Академический проезд, д. 5

+7 (4842) 20–08–50, 20–08–60

https://planeta40.ru/

https://vk.com/kaluga_planeta40

Реклама. ИП Киреева Татьяна Сергеевна. ИНН 402708828244. erid: 2VfnxwfhZ4t
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