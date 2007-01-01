Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ульяновские школьники узнали о возможностях цифровой платформы «Работа России»
Общество

Ульяновские школьники узнали о возможностях цифровой платформы «Работа России»

Дарья Джуманова
04.06, 14:24
0 246
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Центре занятости Хвастовичского и Ульяновского районов состоялась встреча школьников с руководством ЦЗН и координаторами «Движения Первых». В среду, 4 июня, об этом сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.

В рамках национального проекта «Кадры» шесть старшеклассниц теперь смогут выступать в роли профориентационных консультантов в своих школах.

В ходе мастер-класса девушки не только изучили функционал Единой цифровой платформы, но и на практике освоили поиск перспективных и высокооплачиваемых вакансий. Полученными знаниями они смогут делиться со сверстниками.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpGcGNkNWxjYlZWTllnSGVJV0RXakE9PSIsInZhbHVlIjoiYisvNVkycGk3enhiejh2YkFIbzFjWkFab0tDV2VEWURmNmVBQ3dvYmVHZTRIejVNQXJ3WS9Sd05FcDRjZm1FYnhDTFpRMGZlZ25JRkt1eG1JNEQySnBVZFhqMW1RbVJ2WUp4VVlpanNhYmN0MzkwbWhBa2h6QTh6OVRqL25kTFhGb3JqQjhJbTVDSTZDRGp4RjRYcHZVSDBBWTJ6YWZ4N2dJZFVqbm1Ea0JIUWlmQjZQNE1XLzVHellYdEtHTmdIdFZvK2xYc21ocnpVMk9VRXArb1RqMERtS2RMMGlyWnZadjVCcm9QNXk2ajgzU2NTTTd0b1RKZmtXV01FT2w0dmsyMFRYQXdZU09TdW9DUExvbGh5cmx0K1MvSFNPa3lMUE9WNktGdHluSk9QUy9neUc0eXZkRVEyOXEzSTlWL20wUjd0WTgzSWVQT0ZHMXVzcVp2WU9rRUNLYm5sVUhCU1R0MjhyYVVUMmVFTkg4S3p0YjFMT2dXVENqUkpWUDZDbzNzTmRSbWt4elQ4N0F4TmdOcS8yZC9ZRzZpditPMUZKMHZwSE1JUzgzL08yTHlLU01zUS9lT3RBV3VZREY0VCIsIm1hYyI6IjA2YzEwNGNlY2ViYTFkZTJhMTYwZjNkZTg2ZjQwM2M1MjU1ZWZjN2QwMzU0ZjUzOTBiYzc1MjdjOWFjMWMxNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhhUEFyenFoclFVeFpjUW5GdExIN3c9PSIsInZhbHVlIjoic2JFQkZhRTZ5anVXS0V6VzJGcndiREp4RE05bWVXSm8xTmRsWU8xT0l0NEtEcGZKc1VwQUMyeElraVA3NEhjTDFmaERTYVVxNk5vWkVpUUh5T1RPWm1wdjZuVHBrNm9jWU13eURJQVEvSlAzT2RUb0JBbnJBUHB1YU52RzBweG1nS3QwR1E5K0hWeVM4OVpSRGNKSmhKdHNHWkwwazdxUzd2eTJUSjl0d3U2MDQrWE1BUFErQmorMjhZbCttbUI2U041UGNNajlmOUdWamtmUlpDemd5TTlDaTNoSzRBRllzOXh1Tyt5MTBEYnZFS3o2U1pwZlBvT01MWmxsVDliSVdjdVZheUpsRGdLa2crdm1BQlN1TXFNYVd1UktPZFpwbVNvN3hQOVdRdDVhU1BqcHNIV091R1BDNWhvbzF6Q0pzZXFoSi90QjJEY1Y0aVRCYU9qUFoycTFpaFQ2emF2UkQ1NFcwemxZS0pzVTZLY2RpOWpjWmprN2djc3RlRHNIYW0zcE9ueWZMUDU2OXc3WXRqckkybVAvdHNlTHdlc2J6VksxM0FqWkkvaWJJMUZGakxsTG13L0RSSVdsNXl1a2t6aHM4dXZsclJHUUpZdm9pSC9lWFdaczl5K2c1amlVWkw1U3NYcEhabzV1WTZXdnZDVlFYanVVV0owZndlTmtKZCtXZTdnblNuak9hWTVPd3pubURIZHpGMmZZdWw5SEFMbTZxWW1KeS9PNXNQQlJETkF4b1haN1ZDWTJ0TUcwTGg2QnZxR3lBVVNkQzhRWFNKQ3dHaG9TWjlCMSt5QkNnZTU5dkRXTUEyUlJMQlIzdDBEQnlUVm5IbG16a1FPTSIsIm1hYyI6ImI5OWI4M2Q4NDYyZjE4NzRmYTgzZmUzZTZhNTEzOTFjNDRjZThmNGRhNTQ4MDliMjY4OTc3ZmUyNTM0NGNhZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+