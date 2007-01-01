Ульяновские школьники узнали о возможностях цифровой платформы «Работа России»

В Центре занятости Хвастовичского и Ульяновского районов состоялась встреча школьников с руководством ЦЗН и координаторами «Движения Первых». В среду, 4 июня, об этом сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.

В рамках национального проекта «Кадры» шесть старшеклассниц теперь смогут выступать в роли профориентационных консультантов в своих школах.

В ходе мастер-класса девушки не только изучили функционал Единой цифровой платформы, но и на практике освоили поиск перспективных и высокооплачиваемых вакансий. Полученными знаниями они смогут делиться со сверстниками.