Министр строительства и ЖКХ Калужской области проверил ход работ в Центре реабилитации участников СВО

В среду, 4 июня, глава Минстроя Александр Шпиренко сообщил, что держит ситуацию под личным контролем, чтобы завершить строительство как можно быстрее.

Рабочие уже завершили процесс демонтажа, выровняли полы и начали штукатурить стены. Параллельно благоустраивают территорию: укладывают пешеходные дорожки и приводят в порядок прилегающую зону.

Центр рассчитан на 110 человек. Его строят по поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши. Открытие запланировано на этот год.