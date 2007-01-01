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Общество

Министр строительства и ЖКХ Калужской области проверил ход работ в Центре реабилитации участников СВО

Дарья Джуманова
04.06, 12:54
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В среду, 4 июня, глава Минстроя Александр Шпиренко сообщил, что держит ситуацию под личным контролем, чтобы завершить строительство как можно быстрее.

Рабочие уже завершили процесс демонтажа, выровняли полы и начали штукатурить стены. Параллельно благоустраивают территорию: укладывают пешеходные дорожки и приводят в порядок прилегающую зону.

Центр рассчитан на 110 человек. Его строят по поручению губернатора Калужской области Владислава Шапши. Открытие запланировано на этот год.

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