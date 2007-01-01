Калужское производство «Бабушка знает» советует только хорошее

Калужский бренд «Бабушка знает» покоряет вкусовые рецепторы местных жителей и гостей города.

И не случайно, ведь это — ​проверенные годами, качественные, тающие во рту вкусности. Кто их производит, из чего делают и где их можно приобрести — ​рассказываем подробно.

От мармелада до пастилы

Десятки сортов мармелада с самыми различными вкусами, смоква, яблочные конфеты и сухарики, сиропы, калужский зефир, конфитюр — ​от наименований сластей, производимых компанией «Бабушка знает», просто глаза разбегаются. И все это великолепие разложено на прилавках фирменного магазина в ТЦ «XXI век».

Впрочем, увидеть удивительно вкусные кондитерские деликатесы можно и в ряде обычных кондитерских магазинов Калуги. Отличительная черта всего, что производит компания «Бабушка знает», — ​безупречный внешний вид, изумительный запах и прекрасный вкус.

Продукция под этой маркой выпускается в разных конфигурациях. Это и классические коробочки с лакомством, и фигурные угощения. Вкус — ​на самый изысканный запрос любителя-­сладкоежки: груша, абрикос, виноград, лимон, дыня, вишня, облепиха, клубника, гранат, чёрная смородина. А какие изумительные миксы из сочетания различных ягод приготавливают кондитеры компании! Пальчики оближешь — ​это именно про продукцию «Бабушка знает».

Те, кто пробовал необычную пастилу этой марки со специями и пряностями, точно подтвердят, что этот вкус заткнёт за пояс самые известные марки отечественных и зарубежных производителей. Причём, рецепты — ​от оригинальных до старинных, классических. Впрочем, лучше всего сходить и попробовать всё это огромное разнообразие сладкого вкуса от «Бабушка знает».

Натуральный вкус

Сотрудники компании признаются, что сами каждый день не отказывают себе в удовольствии попробовать тот или иной деликатес. Ведь абсолютно все кондитерские изделия от «Бабушка знает» готовятся из натуральных ингредиентов.

— Мы очень строго соблюдаем требования ХАССП и принципы отсутствия генетически модифицированных организмов, — ​рассказывает директор по производству Наталья Антонова. — ​Всё сырье покупаем у проверенных производителей, с которыми у нас долгие дружеские связи.

Цеха предприятия, которые производят все эти вкусные лакомства, находятся в Калуге. Как нам пояснили в руководстве компании, сейчас в планах расширение производства и ассортимента кондитерских изделий. В будущем появятся в Калуге ещё несколько фирменных магазинов с такой понятной вывеской — «Бабушка знает». Если увидите такую, ​непременно загляните, уверяем вас, не пожалеете.

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