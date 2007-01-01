Калужское производство «Бабушка знает» советует только хорошее
И не случайно, ведь это — проверенные годами, качественные, тающие во рту вкусности. Кто их производит, из чего делают и где их можно приобрести — рассказываем подробно.
От мармелада до пастилы
Десятки сортов мармелада с самыми различными вкусами, смоква, яблочные конфеты и сухарики, сиропы, калужский зефир, конфитюр — от наименований сластей, производимых компанией «Бабушка знает», просто глаза разбегаются. И все это великолепие разложено на прилавках фирменного магазина в ТЦ «XXI век».
Впрочем, увидеть удивительно вкусные кондитерские деликатесы можно и в ряде обычных кондитерских магазинов Калуги. Отличительная черта всего, что производит компания «Бабушка знает», — безупречный внешний вид, изумительный запах и прекрасный вкус.
Продукция под этой маркой выпускается в разных конфигурациях. Это и классические коробочки с лакомством, и фигурные угощения. Вкус — на самый изысканный запрос любителя-сладкоежки: груша, абрикос, виноград, лимон, дыня, вишня, облепиха, клубника, гранат, чёрная смородина. А какие изумительные миксы из сочетания различных ягод приготавливают кондитеры компании! Пальчики оближешь — это именно про продукцию «Бабушка знает».
Те, кто пробовал необычную пастилу этой марки со специями и пряностями, точно подтвердят, что этот вкус заткнёт за пояс самые известные марки отечественных и зарубежных производителей. Причём, рецепты — от оригинальных до старинных, классических. Впрочем, лучше всего сходить и попробовать всё это огромное разнообразие сладкого вкуса от «Бабушка знает».
Натуральный вкус
Сотрудники компании признаются, что сами каждый день не отказывают себе в удовольствии попробовать тот или иной деликатес. Ведь абсолютно все кондитерские изделия от «Бабушка знает» готовятся из натуральных ингредиентов.
— Мы очень строго соблюдаем требования ХАССП и принципы отсутствия генетически модифицированных организмов, — рассказывает директор по производству Наталья Антонова. — Всё сырье покупаем у проверенных производителей, с которыми у нас долгие дружеские связи.
Цеха предприятия, которые производят все эти вкусные лакомства, находятся в Калуге. Как нам пояснили в руководстве компании, сейчас в планах расширение производства и ассортимента кондитерских изделий. В будущем появятся в Калуге ещё несколько фирменных магазинов с такой понятной вывеской — «Бабушка знает». Если увидите такую, непременно загляните, уверяем вас, не пожалеете.
г. Калуга, ул. Московская, 294а/1
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