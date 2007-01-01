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Общество

Анатолий Артамонов встретился с молодежью Калужской области

Дарья Джуманова
04.06, 12:39
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Встреча объединила участников молодежного правительства региона, губернаторских групп и Калужского отделения Российских студенческих отрядов. В среду, 4 июня, об этом сообщил сенатор Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов.

На встрече обсуждались важные темы, такие как работа Госдумы и Совета Федерации, саморазвитие, целеполагание и ценностные ориентиры.

Кроме того, он порекомендовал книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка» тем, кто хочет понять, почему одни страны добиваются успеха, а другие терпят неудачи.

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