Анатолий Артамонов встретился с молодежью Калужской области

Встреча объединила участников молодежного правительства региона, губернаторских групп и Калужского отделения Российских студенческих отрядов. В среду, 4 июня, об этом сообщил сенатор Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов.

На встрече обсуждались важные темы, такие как работа Госдумы и Совета Федерации, саморазвитие, целеполагание и ценностные ориентиры.

Кроме того, он порекомендовал книгу Рэя Далио «Принципы изменения мирового порядка» тем, кто хочет понять, почему одни страны добиваются успеха, а другие терпят неудачи.