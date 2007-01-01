В Калуге просят обратить внимание на опасные детские площадки в Кошелеве

В среду, 4 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Может руководство городского хозяйства обратит внимание на состояние детских площадок в микрорайоне Кошелев? Предлагаю им самим прокатиться на таких горках. Здесь всё прекрасно.

Площадки на фото расположены по адресам Георгия Амелина, 19 и Георгия Амелина, 34. По словам автора сообщения, аналогичная ситуация наблюдается также по адресам Г. Амелина, 11 и Амелина, 22.