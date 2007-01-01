Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге просят обратить внимание на опасные детские площадки в Кошелеве
Общество

В Калуге просят обратить внимание на опасные детские площадки в Кошелеве

Дарья Джуманова
04.06, 12:10
0 219
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 4 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Может руководство городского хозяйства обратит внимание на состояние детских площадок в микрорайоне Кошелев? Предлагаю им самим прокатиться на таких горках. Здесь всё прекрасно.

Площадки на фото расположены по адресам Георгия Амелина, 19 и Георгия Амелина, 34. По словам автора сообщения, аналогичная ситуация наблюдается также по адресам Г. Амелина, 11 и Амелина, 22.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImROdHV0bFZNRDBiWTNXQ0tKU1czOGc9PSIsInZhbHVlIjoiekJLZkhnakw0OHozT2Jac2xpd1NOT2hldTN2NUUwWmJNS2dxcEZNMmZBWk5BREhlb1NPY2U4Z1hEQ2wrd2YwNkVFQU1YelBuVC9Nd1A4RERUVEpsVFBTSFJFNUphY2dQZ0EzZWZtSDNvYitHKytUd2pINm80c0JvZE41SldRNDI1RGFiQ0lrdGpMNDZ3RDRrVzNNbEU1cktRUFpXMGVjcHFrbjdCN1k0Kzl6SUIrUzNGTUM5aUk4eXRhamo5ckFjYlk4WURHcGFjZEV5c01NaklwOEVONWVaeGtTWlJ1cGZZSjRxK01zYnRoOWpWL3BDWENjOTVFSVc5UUNHZ3JUMk5ZcFRQZ1YxT3g3U2JRWXNXQ25DUWhtSkJrWmswOEgvUG0xSXJoaGxubnRpRHhXZk80UUlnWEllZWZhZy9WVXR1dzVabHhrYkpZaW1WQXVzVFMrQmNZcEZyK1JWSGRzZGVmR0Y2L2xNZFMzSnVPUlRKcFAxWTRZU3loZFpuTStQeHd6bldiUHR0VWhMZzFqS2VYRjFtZUozMWEvZnRObHE3Z3MyLzN2bnF5RWZhS1J4cTAzaGduV2ZiMjRDbzFYRCIsIm1hYyI6IjYyOWI1NmJjMWMwODYzM2EwZTM4MWIxMDE4OWNiZjFjYzJlOWVhYmM2YzQ4OTZiZGI5OTg4N2U4NWM1NTgyMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik83d1dYV2MwYTlKVmV3ekpid0I0d0E9PSIsInZhbHVlIjoid1E4cldJZzVSell0ZXUxOWtWLzkrenRvKzkxNW0zMElPQm5uSERuR1dCT3hHQmhpZlF1SjlucEw3a2hWd2JKRFNvOCtEenY2R1J1aDNVWk81VGg3aEVBQ00yZUczb0VDemU1R0lxVS9JVVVPdC9XVUY0aEtTWDJwL0R5cEhnNzdPaWxqZlJxTlNVSW5uMVZYWkZLdkNpYVBVVjl3SUlpTTI3cHlnTWl6UjlCSTJEMGpYR3FveGh4QVp2c3JSbUxhSGp4OWVQZEpFZUp6SzgwOUllSnBKMHRzVDJSdVhEdkJjQldxZzkyVklXQzh3dHhxbXFzWEMzSjB3Tk5GNkFNem9wNVp6UFdBUWo0VE9KSnlXL3R5TnVSMlJPTlNNVTB5ZVgxbFRmaXZVOXZIRjR0VlpZY1FST04wMEZKZjRmR2k0UkNyRnkvSnBKdjkrL2VpNUxPMlJPNVVMKzFWeE5Xc3UzUmM1bHRZOU9nWE9YZmZ1cnExcVBmcUNWbkRlNlFLaWdJc20vQWVPa1J6NmhuSkl6dk1LNzEzd0pCWldYZHIvS1A4M0RQYTBYRDY3WWdmSm9rUEVHekVYWm8xVG5VSXI0NWFzYnh3Zi9PR29Qb2cvUUhSSFlLdm9lcXVkMWdtUUdtU1IxMmtQSUFiTi92T2dwYkhZbExDbmxHcXI1ZnFkUSsvSmFEQ3NLb0FoZDUweVk2MWI5ZE9Gc0R4eGJBUFQvTC9HUjlSS0tQR3M1MnNQVExZWklLeE9lcllzWGZRTzNITGozUXhaWmhvdlFqcWZwZGRZM0J1VWxzME9aWVYybCtXNU5yYmNndUt5NklUdDNPQ24vR1NhTEMzOVVJeCIsIm1hYyI6IjcyNWE5NzQ2NmIwMGE1ODc3ZDE4NDZjYThiNjcwNWZiM2M4MTNiODI5ZDhiNGY4Y2Q5NzhhMWE3MjI2ZTdmNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+