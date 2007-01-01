Большинство жителей Калужской области не боятся одиночества 

Согласно исследованию сервиса SuperJob, опубликованному 4 июня, 69% калужан относятся спокойно к перспективе остаться наедине с собой. Из них 32% вообще не видят в одиночестве проблемы, а 37% заявили, что скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие участники исследования отметили, что воспринимают уединение как возможность для саморазвития и свободы. Например, высказывания включали такие мысли: «Самодостаточный человек не бывает одиноким» и «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».

Однако 31% опрошенных признались, что боятся остаться одни. Из них 11% испытывают сильный страх перед одиночеством, а 20% скорее опасаются этого состояния. Респонденты объясняли свои опасения такими причинами, как: «Страшно быть одному, если заболел» и «Ощущение пустоты без близких».

Исследование также показало, что женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества. Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить самостоятельно (36%), тогда как среди респондентов старше 35 лет этот показатель составляет 29–30%. Кроме того, люди с доходом до 50 тысяч рублей чаще испытывают тревогу при мысли об одиночестве (37%), в то время как среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (26%).