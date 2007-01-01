Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Большинство жителей Калужской области не боятся одиночества 
Общество

Большинство жителей Калужской области не боятся одиночества 

Дмитрий Ивьев
04.06, 12:18
0 220
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Согласно исследованию сервиса SuperJob, опубликованному 4 июня, 69% калужан относятся спокойно к перспективе остаться наедине с собой. Из них 32% вообще не видят в одиночестве проблемы, а 37% заявили, что скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие участники исследования отметили, что воспринимают уединение как возможность для саморазвития и свободы. Например, высказывания включали такие мысли: «Самодостаточный человек не бывает одиноким» и «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода». 

Однако 31% опрошенных признались, что боятся остаться одни. Из них 11% испытывают сильный страх перед одиночеством, а 20% скорее опасаются этого состояния. Респонденты объясняли свои опасения такими причинами, как: «Страшно быть одному, если заболел» и «Ощущение пустоты без близких». 

Исследование также показало, что женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества. Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить самостоятельно (36%), тогда как среди респондентов старше 35 лет этот показатель составляет 29–30%. Кроме того, люди с доходом до 50 тысяч рублей чаще испытывают тревогу при мысли об одиночестве (37%), в то время как среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (26%).

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZIZVFBNGNBK3lKR3hiOUgyMzV5YlE9PSIsInZhbHVlIjoiRGp2ZjlIbkxTaUpVYnBxVUJqeUFnNytWUjh1bzZBQnp1ckwzMVo2Rm8yOXdYWExLRCt5bmZUZXRlcWxndTBKK25CNEw2SlowSkw5NlZkR3ZZZ1FwNkpLMnVDR1dFQ2lkT3c1L1RGL2pTRno3ZzZ3OEhEcGkyMVNPdWxnS2VEeElKUjU4aDE5MXpKZVRSZXBoUytOZHBMNkwvRjR5TUlubGhDNFRlTlFwK3FBM01ZQitiaFRkVVp5SkYwYmVkdnFZTC9ZSDZLcU4ySjhVZFhsTEFjNldod3dwRzR6cmdiSUdsZUhsZlc1NWIxSms3QnFFWTRIMTFnQUtmTWxvaFM5THpOWW1GQzNoUkk0ZmZmSldLbVltczRXUlZuR3E3RXpvcUwwRkh3MmszYjBpR2xNLzZReE5xYkN4Z3NBMmJsQjVONUZJWUdFMkpLZ011aGEvVlc1WHdvamI1K1hKd2R5cmJ6WVNFaU5YbGZDaUtXNVAxaDRDdmEwNHpUREw4c3dncGRMdUNYa0FaSklVL2xnRFNJeFRJTzB3NVk4YnA1VGdhcmxMSjZ4c1hjRFZwekVNcXlJZWFYMjFzOCs0c2VEWSIsIm1hYyI6ImM2MzhkMWFhYjQ5OGQ3NTNhYzM2ZjRkNGRkMjg2YTBhYzI4OGZkN2RiMGY0ZjQwMzA4ODI3YmMxYWQxN2FmMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBjeFA4WkwwR3lzZlRsOGxtTG9xa1E9PSIsInZhbHVlIjoiZ1pNV1c1OGVmZ3JlT3NZQ242YjB0V3pVenphNmV6TTB1dnFmaDRqVGdjV0NsSFh5MW1qM0xuS3NsV1JyMjhpYjBiWlNiMjFnMjZqUnpUTm91TFlvdUFzL2ZRcnNpOUdGaHRONkhISkNUS3QyKzRMY2VGK2RXeE8wbUxqdEJ5UmFldU9aeXhBcDgzUTFGL1JqSEZBQ3NDMit5cXlDU3pXdlJ4RWkya3hKTVZ6NThHWHV3dTloRkVYanJVMGZSdmwzL21VNjhxMHZDbmY5eXJuaTRxdlFSbEV1bFJHcXp3L1E2MU1ZTkRiVEVKNmo4T1lmR0x0UkhCVXh2RWlkazV6Zy9oVGRrdlZySGkvRGhyNDBnK2JQejVLcmRCQkJnSVRaVFNoRlBsNlZJNVRYaXU0eGNjQUwxMkVCWXJtK29xeXZwN3hHUHBJNWh5M0o5TnlHZEpIVzRpZHdSM3FNajAzSEJGOVRTVkVoaXBaVDhLMW5oczVhK2kweGFmbzU5SzZIbFIyZnVtOGxkV0JUSXVDV0YvKzlEcFlrd0p5UGJjMWUrR2oxZHp2cDRCTHBYSnNmdkJQUFIrYTN2ejFmRmpjOGtPZDN0YVhScjk4bnZsVHprRFB3Nllyd29TQlExRHBhcTJiQ1VpajloRmVUUnVGSUJCNTcrOGRSNlBxVFNTT2ZnSjhqM2NSVTBYSjhZa290SDdCYTRTQjFaYXdIa3VuaXNFaUxBN2o5RzBJWUlTWmZTcjdSZ1ltenVkSzlyTWxDRXpTaEVNQVh0bENyRDQrVTg3Nm1yWktBeHdyb0JaekJZRW1yVUFPOFpVSURIN0luMHVLZStyVHRUcFV4TnN5VyIsIm1hYyI6Ijg2MjQ3MTRkYzA3N2RiYmFiMGFjNmQyMTZkYWU3MTE4MGQ0NzIwOWIwOTM4ZmJmYzAwOTUxN2Y4MzM1OGI2ZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+