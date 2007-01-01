В Калуге проводят координационный совет уполномоченных по правам человека регионов ЦФО

В среду, 4 июня, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня важнейшая тема - поддержка участников СВО, ветеранов, их семей. Она центральная на совете, - заявил глава региона. - Лично встречался с нашими героями в районах, чтобы понимать, какая помощь нужна. Лечение, адаптация к мирной жизни, трудоустройство, получение новой профессии. Есть частные житейские вопросы. Наша область - пример слаженной работы аппарата омбудсмена и правительства региона по защите прав жителей. Поделимся опытом. Например, социальные проекты по оказанию бесплатной правовой помощи. В каждом регионе также есть успешные практики.

По его словам, как бы эффективно не работали госструктуры, есть частные случаи, которые требуют адресной помощи.