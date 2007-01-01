По Калуге проехал литературный троллейбус
Как мы ранее рассказывали, необычная акция прошла 3 июня.
Троллейбус, следовавший по маршруту №12, на несколько часов стал читальным залом на колёсах, посвящённым А.С. Пушкину.
- Что происходило внутри? Живые чтения стихов и прозы великого поэта. Романсы на его бессмертные строки. Литературные викторины с призами для знатоков. Творческая атмосфера: портреты Пушкина, цитаты и даже шары! - рассказали в среду в министерстве культуры и туризма Калужской области. - Пассажиры не просто слушали - они читали стихи сами и с радостью погружались в мир русской классики.