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Общество

По Калуге проехал литературный троллейбус

Дмитрий Ивьев
04.06, 11:53
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Как мы ранее рассказывали, необычная акция прошла 3 июня.

Троллейбус, следовавший по маршруту №12, на несколько часов стал читальным залом на колёсах, посвящённым А.С. Пушкину.

- Что происходило внутри? Живые чтения стихов и прозы великого поэта. Романсы на его бессмертные строки. Литературные викторины с призами для знатоков. Творческая атмосфера: портреты Пушкина, цитаты и даже шары! - рассказали в среду в министерстве культуры и туризма Калужской области. - Пассажиры не просто слушали - они читали стихи сами и с радостью погружались в мир русской классики.

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