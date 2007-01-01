Калужанин стал серебряным призером на Чемпионате профессионального мастерства

Студент Калужского технического колледжа Даниил Никишин защищает честь Калужской области в финале чемпионата «Профессионалы», который проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр образования региона Александр Аникеев во вторник, 3 июня.

Там проходят заключительные этапы соревнований по компетенциям в области информационных технологий и креативных индустрий.

В рамках соревнований также проводится командный этап, на котором студенты из разных регионов объединяются и выполняют задания. В этом этапе Даниил занял почётное второе место.

Финальные состязания чемпионата «Профессионалы» также пройдут в Санкт-Петербурге и Калуге.