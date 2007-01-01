Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин стал серебряным призером на Чемпионате профессионального мастерства
Общество

Калужанин стал серебряным призером на Чемпионате профессионального мастерства

Дарья Джуманова
04.06, 11:48
0 267
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Студент Калужского технического колледжа Даниил Никишин защищает честь Калужской области в финале чемпионата «Профессионалы», который проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр образования региона Александр Аникеев во вторник, 3 июня.

Там проходят заключительные этапы соревнований по компетенциям в области информационных технологий и креативных индустрий.

В рамках соревнований также проводится командный этап, на котором студенты из разных регионов объединяются и выполняют задания. В этом этапе Даниил занял почётное второе место.

Финальные состязания чемпионата «Профессионалы» также пройдут в Санкт-Петербурге и Калуге.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im04dXZHckhZMjUrMnB3K0VaRy81Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiMEtDVmI5c2k3Y2c2QWU4Sm1aZVlqcUFFenNFSG9rbVIydzl6QTd4UjBrQ1ZWeDk0MkIwQ2lJdDIzMnFlZ0MyejlkMC94TGxFNUt4YiszTTJSK1NXUWFtOGxadXQxS09VdzVrMzdYN0wwSVJNTWFBSnRWblRNVjVLN2pXWDR1a1RGaThsa2l1MGt4S21WVUlOMlZ2Q2xrQU9iYU5weTBJUmsyZFVtM25ORHhHRlBOcXhzdDVsRVR0R2Z0ODNDMTY2MHlzeW9Nenc1SE9DdUVLWm44ODEyY09WajY4NnFFd240SVdpaDFtU1AyWHVjTGcxMHBKdnpNWENHSmwrSnVjYUI3MFREWE5JWTZ1RE1ZckJEbjdzOFF1VnNRRlRFM3JBL1BZVld2OU82UHJGemNRMVVPR0J2dE5taHZsaFVyUkhQV3hCV2xzYkRWSjhXczBvYW1xQURCeTNuTGFSWnJVUFVndjNZd2xIRzlkanZZSkN6Vk1LaWFrL2NML3lmczgvVW1mTzFTZUlmdkZZc0RGZS9YZkwyc1BXVWtHRUI1SjRJcXJ3VVhZLzRZRmRFeXZIZW52SmJBVGpla0s4ZG85dyIsIm1hYyI6ImY5YWM2Mzk1OTY0ZmJjMTY3Mjg0M2I1MDIyOTU5Zjg0YTNmMWZiNTg1YjZlMzlkOWFkM2JlMTRhOTdhYjk5YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im10KzNPY2Nsbm0zOXEzaG5QdVJwdUE9PSIsInZhbHVlIjoiYVZ1S3BWemE1YjJwOC9iNTRvWlhOUWkvQkZkbXBFU2NTVEo1UDRZOFl6cnNaNXdKeDFyMFNMSWR6ZmlMYW1ncjdra3RicDZ5eFpkWTJQbUlYYTJzTjBKRCtGa3VVQUQyYm5BeVM4d2VGUTNRQWk3TEtxMDhYVlU1ZVA2Y3FCOHJmS1pnRW5IVzB3NERzVCtXWDBiSnV2ZElQT2w4WVJpQ0RWVlo0L2pCTGg4OFY1Vm9rZDl3SkVHQUQva2pXUGpvYk13WVZXaTg1VlZ0MXV6TUZ4YWpTWThrdHMxdVExQVZTaDAxS0hqYktoRytBbFErVThoTGU1WWZVcmNnSXZiR2tpNVdpWGpCVEVGQTlZcU5SQTEyRFNuVVlhWm9KcWtKSlhObXFCbDBUZzdqMUtoMFh1ZmNqSFhDVlNOZFVsbjJwZnhJRmpqckdmTXBCMXZRcEI5bHUyOXdJS0NBWjNPWk91V05iVGxiNkR5dmVETEVDRDJTWEpVQXh1eldDdEpvSGpqSjJ5bnNJdFJnazZETUxkODgxbDUzYzVnVjJUTm1sdXp0K0FlTDBDZ25qcUloQVpMaUhkT0xhVzFQS0hqdTl0THUxQnd3QjF4b3BVSDRZTmdNWnZwTG9ha3NuT1o0ZUlvandSZUYrRFpsbmNCTVhnSkg2Z3h3OGErUFpzNktKNnpPZ0hqb1FWUDI5RkxXeitUa3dqeEZnQjYyQmdrY2xsWUdYRUpITmVFZGRmRHhzbmlwYmxSNjZzT1htTC9VMjRyZGhOaXp2dlNOaXZQK3VEZ2NBWFYrRWVIRGw3QW05RmkxV3BiMXpGU3lPT2ZodU4wY3ZoOWVacTNremkxeiIsIm1hYyI6IjZlZjMyM2I3MGY2ZjUzNmJlNTBlMjMxZGU1MDM3ZDBkZTJhY2VkMmM0ODAyYjRiNTEzYmU2NDI2ZDU2MDMzYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+