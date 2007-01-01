Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге после уборки дорог мусор оставляют прямо на улицах
Общество

В Калуге после уборки дорог мусор оставляют прямо на улицах

Дарья Джуманова
04.06, 11:24
0 402
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 3 июня, местный житель оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

Он рассказал, что после мойки дорог возле парка Циолковского, на пересечении улиц Академика Королёва и Октябрьской, городские службы оставили мусор. 

- Рядом жилые дома, ходить невозможно. Хотелось бы комментарии, почему допускается при уборке дорог своз мусора людям под нос? - пишет он.

- Здравствуйте. До конца недели проведем уборку на этом участке, - прокомментировали ситуацию в горуправе.

Новости по тегу
мусор
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFJck5xYTJEODFBVmR0QzJ2Tm5iTlE9PSIsInZhbHVlIjoibG9aTXUzSnB3U1V0UUpUbllLUnRLZTAzY0ZQaGUzaVNtZzRDcG8wR0R5Rk1CTkhabGEwdGdvMUd2MUMxRVdOZXpiUHJCV2lkakJ5OXVNN21CQUtrVEtGVFJWOEFUV3BjV0d0MmxEZzJaZkw4UDJHejl2SzJnTnc2UmFYL0U0RjBXV09jNHRKTW9EZklVa2hUa0YzUE5rVzJTUFFLWTVMQ01mYmZHVXpOZkowMGZQVEhHSDlDYUpyaHpwMXBTa1NPTzZCMFh1OGkzTU1jL09kcWJqakxXanVjNDV2UVhhZ29yRTVCek84RmtneVBqbDU3aXJWVm96SkRGbVRLNWhLOTROUkVQM3VxbTNvaklGdDdoRTVJb2J5eTZXWTZCZmNEUzZud2Iwa1BWU294Z3UxeVZHS3YwWHlMY1Vpc0pHdDZxYVNGZTFadmhRQy9laEdFQTFmWStOYVNNdUFMeWpuKytaZFZFVWdKU3BBOTIydEZXZlJyV3pXbFhaT1gyclBONFpHcnNjUStBYi9yL29qQmJzUngxcXdTeHhWeEIwQSthTXM1eDhvK1NpOGMvcnQ1M2kvNFZuMStQQWROWkR3cyIsIm1hYyI6ImQ4M2QxZDNkZDgxMDhhYjI5ODczMzg3YWZmZDVlNDFjMDMwYjBlOGIxZTkxYjk1NGVkMGU2N2IxNmYzMDQ3MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9qc0dHM1FGZVpqOHlDN0FBZWRic2c9PSIsInZhbHVlIjoiUCt6M0xJcEpXZEpzUmY3N1VhOEhxcXlhcjlTNmdVNlVENndDdm5xOFZSQXdUelNWdGlVS3k1Z2hnWU9UQ2lFZzdab0dJZTNxWUtETDVsR251RE55TTcrTUJPU1B3bUEvaDZlcmNDdXlva0xXdzVYMGl2Q0NNcWw5cHR4VVVDUmFneG9IZFo0QjJJMlQyeGdmMVRjQ3VsRmxXOEtHOFYrbk5aSTNMWElvMDNLM0tIb0JoRVM0V3QwNi8vSG9icjZWU3g2N2krY3Uxc1FqOTV1dld2bjlBYlQ2ZklJN1ZRZU5SbzIreW9QaVB4bU5zclY4ZVRWL1VUbVhhZmFMSDQyWVFybkV6RHVsbm9yRDBWeGZPd3llSm9tZTJ1WTgzUTlvZFBkQW9sSWRQcVA1enNhNWYwTWhGaXFWS1J4KzFWQ2lNYURWaFphTFpwdit4QTZSNUxib1ZnVUNpMTBKNy81VlIvK1QxQURGNXIrakhpT050OFhrMTd1WDVKdmRkaUJVMnFDMDJnMWZCYkZaVUY2cHVkYXg5cnhGVzQ2N01xQm5yeEtCdTlrL0Zld2hOVzNsOGlCUSsvT1E0T2w2WG9KeWpneUlzM0ZlUlprUmJuN2RUZ0lWTEZEZWJaeTFnc1MyQ3lZckFaZTg4VzYwWWFaK0x5ZnJpS20wdWlKazAyS0lOUUdST1BVWi9mTEJWNElrczdVSWdKWHlKVXNXVWVnY25DZ082QzhVR1NmZzY0anI0MXdveEkzOHFJMmlWT3J0WEZDZnZTb1RDSTV1ZmdqTXhwVkwrcG1yZXRybjcyc0tzUTJFbXZ2QW5ndDFKdGY0dXFSU0hiSmNISDBqZDdQYiIsIm1hYyI6ImU3OWY3MDZmNmVmMjRiMTMyZTE3NDlhNTQxMmI1MWY2NzdmNDFiMzhhMzdkOWYxMWUzNTA5YjA4YjVjMWFlMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+