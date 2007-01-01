В Калуге после уборки дорог мусор оставляют прямо на улицах

Во вторник, 3 июня, местный житель оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

Он рассказал, что после мойки дорог возле парка Циолковского, на пересечении улиц Академика Королёва и Октябрьской, городские службы оставили мусор.

- Рядом жилые дома, ходить невозможно. Хотелось бы комментарии, почему допускается при уборке дорог своз мусора людям под нос? - пишет он.

- Здравствуйте. До конца недели проведем уборку на этом участке, - прокомментировали ситуацию в горуправе.