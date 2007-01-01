В Калуге жалуются на разбитые дороги в центре города

Во вторник, 3 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Улица Георгиевская, рядом заросший в грязи дом Циолковского. Ямы на дороге после работы «Калугатеплосети» и благоустройство в виде покорёженного тротуара и бордюров, - написала Елена.

- По информации сетевой организации, устранить провал на этом участке планируется до конца июня. Уже разработана научно-проектная и рабочая документация по реставрации дома Циолковского. Продолжим искать источник финансирования, - сообщили в горуправе.