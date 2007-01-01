В Калуге врачи нашли у пациента рак, но не сказали ему об этом

Об этом случае в среду, 4 июня, сообщили в Следственном комитете.

Жительница Калуги рассказала, что в 2022 году ее муж прошел обследование в отделении онкологии с родинкой.

- Врачи удалили её, но не сообщили результаты биопсии, - заявили в Следственном комитете. - В январе 2025 года у мужчины диагностировали злокачественное образование 4 стадии. Выяснилось, что признаки заболевания обнаружены еще в 2022-м, но помощь не была оказана вовремя.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей».

Сейчас следователи собирают документы и проводят допросы.