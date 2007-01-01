В Калуге просят отремонтировать дорогу на Николо-Козинской улице

В понедельник, 2 июня, местная жительница оставила жалобу в комментариях под публикацией губернатора Владислава Шапши.

- Неоднократно писала просьбы отремонтировать проезд около домов по адресу: Николо-Козинская, 92 и 92а. Дети спотыкаются и падают, взрослые ломают ноги, машины бьют днище. Только слышим обещания, поскольку за всё время так никто с нами и не связался, - написала Юлия.

В городской управе ответили, что сожалеют о сложившейся ситуации. Однако в этом году ремонт по этому адресу не планируется. Вопрос рассмотрят в следующем году.