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Общество

Ночью, в темноте и кое-как: в Калуге жалуются на новый асфальт во дворе дома

Дарья Джуманова
04.06, 10:33
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В понедельник, 2 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Платова, 15, вот так ночью на неосвещенном участке придомовой территории подрядчик асфальтирует участок после замены теплотрассы на неподготовленный грунт и не положив бордюров, - пишет женщина.

- Благодарим за информацию. Подрядчик устранит все замечания до конца июня, обязательно обратим его внимание на этот участок, - сообщили в горуправе.

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