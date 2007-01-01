Ночью, в темноте и кое-как: в Калуге жалуются на новый асфальт во дворе дома

В понедельник, 2 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Платова, 15, вот так ночью на неосвещенном участке придомовой территории подрядчик асфальтирует участок после замены теплотрассы на неподготовленный грунт и не положив бордюров, - пишет женщина.

- Благодарим за информацию. Подрядчик устранит все замечания до конца июня, обязательно обратим его внимание на этот участок, - сообщили в горуправе.