Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге рассказали, когда откроют поликлинику на Правобережье
Общество

В Калуге рассказали, когда откроют поликлинику на Правобережье

Дарья Джуманова
04.06, 10:12
1 795
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 3 июня, местный житель поинтересовался этим вопросом под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

-  Когда откроют больницу на Правом берегу, тишина глухая по поводу открытия, - написал мужчина.

В региональном министерстве строительства сообщили, что поликлинику планируют открыть до конца второго квартала текущего года.

- Ведётся пуско-наладка оборудования и инженерных систем, а также подготовка документации к выводу объекта в эксплуатацию, - добавили в ведомстве.

Новости по тегу
больница
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpHb0ZVRGJBL2l0MWl5dWdwSXFzRXc9PSIsInZhbHVlIjoiNjdYZGxzYUZZMXdZVGVDeDZxZXBpK2JJSnU2RmNxajdYQm5HbkpSVVZGNUpxZHl3R3ptd2MxdVlNNGFIL3J6KzNDK0VoVnlydmdVUmwwZHpGdVBhN3FhNUU5bm5TdmlJdFpMREtiL1RsZ2REV1lGenE3M24zR1NXejg0Z2JLa3dmWDdaT2lNeW5WU3dBTnp0NDJ0c0s1TitkeCs4T0o2SjVER2d0dkRiVGw0YzVCQkl3eElBL2p2cVFCQlQ5VnZVaUdLUmRyV1JrWXNhRkpjVnNSRERsNkUrTFViNm9DSDFvZE1MMHQ3cWVRQnlUaG1sQWNhNkE4bmVJNEdya1F0VUdlZWpwbG1WNHBnQXZZdlBNdlJCMEFYbDJpclRWY1FVMlppWFUweVdCalR1TlRaTk0zS3ZLcTNiWWJFSUUxcWViTWQvK29xUXBXTGRkRFJObkZvYlBFdjF3ckhFU05neWtDWXR6NHVEa05GeVplL0EyMFdFbC8yVkpKYThzeklPN3UwOHBTNHZGVkdFbW9mUGwrSXNOV01iY1lJY2ZqcEljVGlwMUs5MXgzb3VXZ0Q3V3Y4VGdsdHJTZno0bjZZdiIsIm1hYyI6ImU4ZjI0OWQyNjM5YTViOWI5OTdjY2QwZTg5MWU1NGZjOWJlNWE4MzY3NzkxZWI1YjI1NDRmYzQ4NWJkZGI5YzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJ4cGJUK2JkakU1U05PQU5oSUFmeVE9PSIsInZhbHVlIjoiNEJ1QlQ5RG01TDBkZmR1aUlSRHgweWFQSjI5T2xyemxLWGxrazhqVFdIWGoxc1lBdlcxeU5wa0Q4eHgzRXphbDVIV0p1NGppeXVBVGd2ZEltbFVVTjFjcWNmUXpTNkE5Q3NTTHF3eFJla0w2LzB0Qm9MWTNnOGtoNEVwWG1CUVBxZUNCT3ppODZVb3d2V3RXdHduWkllMDEyZDV5T0l0cmVxeTVxSnNQSlFPcDJsazRDSFkwK2E0NEtPR2UydlVQMmtKRE9iWjFXTFkwNXdiL1VqMWl5NTBINkhOQUtYVk0za0xLb2g1V05LQVFvMFpVMVpOUDBkamdjUkVXbWRVWDZkQnphV0NsS2hZT0wwU1dUN0hkc3luUW5pRWhPWVdtNkZITVE5RjdUd05ZMEdVMmNqVUpjc1ljT1dqNncxbE5XdmRJQ2VBQmROZUtGRmVQZFhGbk5mQ1RndFBSRnF1eFB3VHFnbkU4RDg2T3BpdWFsQVRYa0ZXVVpJVjhXQ0ZaZmxKMlYrcmxJQ0s0NDcyZ3Y0LzlpTEVvTEhpUkZLTW5xU0J4ejFadVFETnBucmNPaCs0c2l5YzUwSklOUU5yV09nUFM2V2VaQVMza1c5Nm8ramxqYllmTTN3VUQrMzJYR0k5cjVNQVBZODJRSHlCUE5yTXRoWVljc3dFMGpHMTEzTWt1b3dzSlBFaWpHQi91aVJxS2xNRHlNZVo2OHl3R2RMdy8vcGRWKzR4YmpNZXNmZmw0VjlnWlZ4d0JrZlFzYmU2WXFNWkxoeHNKcXpEQlY5Q1Arekc3ekk3S1kzSG5wb0wzYjBpcUxnZjhISmZMU0JUQTR5WS9yVGpqdFJrdCIsIm1hYyI6IjczOGU3M2IyMGMyMmI5ZDZhZjQ5MWNhMTI1NTQwNTVlZTE1ZGUxMjc4NWU1Y2VhMTA2NDIwN2RmMTQyMjJhMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+