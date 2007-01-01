В Калуге рассказали, когда откроют поликлинику на Правобережье
Во вторник, 3 июня, местный житель поинтересовался этим вопросом под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.
- Когда откроют больницу на Правом берегу, тишина глухая по поводу открытия, - написал мужчина.
В региональном министерстве строительства сообщили, что поликлинику планируют открыть до конца второго квартала текущего года.
- Ведётся пуско-наладка оборудования и инженерных систем, а также подготовка документации к выводу объекта в эксплуатацию, - добавили в ведомстве.