В Калуге рассказали, когда откроют поликлинику на Правобережье

Во вторник, 3 июня, местный житель поинтересовался этим вопросом под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Когда откроют больницу на Правом берегу, тишина глухая по поводу открытия, - написал мужчина.

В региональном министерстве строительства сообщили, что поликлинику планируют открыть до конца второго квартала текущего года.

- Ведётся пуско-наладка оборудования и инженерных систем, а также подготовка документации к выводу объекта в эксплуатацию, - добавили в ведомстве.