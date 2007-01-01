В Калуге восстановят объект культурного наследия на улице Широкой

Во вторник, 3 июня, местная жительница пожаловалась на состояние здания на Широкой, 53 под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Дом находится в аварийном состоянии, рядом 20 школа, и дети туда залезают, будет ли он сноситься? – пишет калужанка.

В горуправе ответили, что дом в процессе расселения, но из-за судебных разбирательств точные сроки назвать сложно.

- Так как он признан объектом культурного наследия, после его расселения начнутся поиски инвестора, который в дальнейшем восстановит дом, - добавили в ведомстве.