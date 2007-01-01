Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге восстановят объект культурного наследия на улице Широкой
Общество

В Калуге восстановят объект культурного наследия на улице Широкой

Дарья Джуманова
04.06, 09:30
0 534
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 3 июня, местная жительница пожаловалась на состояние здания на Широкой, 53 под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Дом находится в аварийном состоянии, рядом 20 школа, и дети туда залезают, будет ли он сноситься? – пишет калужанка.

В горуправе ответили, что дом в процессе расселения, но из-за судебных разбирательств точные сроки назвать сложно.

- Так как он признан объектом культурного наследия, после его расселения начнутся поиски инвестора, который в дальнейшем восстановит дом, - добавили в ведомстве.

Новости по тегу
аварийные дома
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
50%
25%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNIVU82QmRsd1VYZm00aVJmR3Z2WXc9PSIsInZhbHVlIjoiNHVPb0dNT3NLQ1hVV1h0Q0J1cmFtRi8xRTlJTURzblNhZGM3a3gxVTZheGJxaFRqL05QSFFqdS9pem9IYTZickZwaEQ4TWMxSlhnVUxQSCtsUHVMVFFIamVhYlovQXNJOVgrdnRVRnhZSzl3MzFFNjMzeDRyVE41WjAycGE4Q3hxWkhzMVU5NWpNUCsySjF2VWtPRHdIeTNxeGE1Ti9PY2YxdG1HUkNhUmh4NVRuQTN5OEZReFBFVWh6SkpQV2JvK3hzdUk4N3JNbWsvVXoxeVpBMEdLQVJWcC9jeU5PS2JtRk1ENTZBRDNxWGFjelFSOW5XUFJEWDhTSmJWWVZtSDErQzhmc1BQZHFzSHBmWFNzbFloWWplRFhweTJNWUMrMEpoN1RDL1lvalNhQWJzQUh2MFNsd0N6NWJEWFBZenZyL2JKSWx6SlcrdjBZWXh2UE5rcGNrRWdnYXFQK29XbmFuUUFvK0VqODd1ekV2YWxzenZpVGI3V2EwL0tUZjlFcDV2eE9FKzgzVnpIRlFhbE41TldNcmk5eTNiMnVRM1JMaWRIZ2JvM2d5cG5zZnBKVzRIUVRRRG5XMi9PSjhZeiIsIm1hYyI6ImJjMmEwZTRlYzRlOTYwOTg5M2Q3NjdkMmQxYjljMmViYWFlNTg1OTM2MDJiNmJiMzNiZmY5ODkyZTJlZWQyODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRrQnhzdWF4TWxmRlBzVUQ4aDA4RVE9PSIsInZhbHVlIjoicjJFRjh2V3VmbVhYYklWcE9hVUtEbzhYaGxUQjFmSzF0Mm0ybjQrMm1wVCtvbVYzTTMyVWJoTTNFeDVGVTcxcmdmVmoxbDdPZ0RnUlg0SStlYlpmMExSbHRzKys2TGJoSVJCUFBUcDIrL1JodG8yQm5JQjdJdG5uTnFmS1g5bEJtNGF2UE5TNC9vcTRXWTBuTW9INnlUdmdLN0NkNE9KV1BuTERLenpmRmVWeXVMMnVrRnlnWWtZVXB0UnpKUElPbUtzdjl1QnltZ2EwVzI1YnBrNWQ1ZVRxeGorM2RnZnpoRHVyUU5jT0dqR3hPSGRISnpMa0hueUU3bmhjTEtkUitNZW4vQ2JhQlRubzhPZEt5cW1tWmZZVVFSZWRMNW5vVDA3TEI2RUhLTjBXSjIxQWtERHNub09HLzlRZE1weUl3RHB3ci9zL0FLODRKTmk5TWozVmsyNHMvOFJ5RndGZW9CbmtXMWVWdnRkZGM5V3VtVGxtMWhQcW5BVHRpYmZsNTZOTHpJZWp2b3NwamN6VitxYzEyc09PSDJiT2YvajliYTF2OEl0ZjZlcnN2T0dyc0R4SEFzRVlnRURzZzhzdzBWQ0RxVldlV0plL1NmblNXb3duREplbXhCb3pDZUwwSkZwSUc4R1cwUVc1SDdzVmMzNjVIVVRiU2ROWmJpVVFuTWUzQmp5d2dYdjRMMm16K0VwR3dWdG5kSlJiQUJEdnBpTXpyMTJDSytNcTZXSmYrMGFwVEpvcnJBbnZZTHBhMXVpTzhlQllXS3RWeWV4c3Bla1gvbU5mQllsUVVpOUVScGpFSFNtWG01K1pabmxzN3NOVjZzUDRCQktNUDFtTyIsIm1hYyI6ImJlM2M0NDBjMGE5ODk2YmRjOTI1ZmU2MjcwMWM3ODcwZmVkNzZjYmU3Mzg1ZWU3Mzc4ZGJjMjFmNGViN2Q3N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+