Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ЦИПР-2025 стал площадкой для презентации отечественной базовой станции
Новость дня Общество

ЦИПР-2025 стал площадкой для презентации отечественной базовой станции

04.06, 09:09
0 427
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) оператор связи Т2 продемонстрировал первый полностью российский комплекс мобильной базовой станции, который уже работает в коммерческом режиме. Это значимое достижение для отечественной телекоммуникационной отрасли.

Российские технологии в работе

Совместная разработка "Ростелекома" и партнеров полностью состоит из отечественных компонентов. В создании системы участвовали компании "Булат" (основное оборудование), НТР (радиорелейная связь) и другие российские производители, поставившие антенные системы, блоки питания и аккумуляторы.

"Развертывание российских базовых станций — сложнейшая задача, успешно решённая нашим производственным кластером. Тысячи абонентов уже пользуются этим оборудованием, даже не замечая его происхождения. Это подтверждает технологическую зрелость решения и важный шаг к суверенитету в телеком-отрасли", — отметила Алеся Мамчур, вице-президент «Ростелекома».

Практические испытания

Базовая станция, размещенная у главного павильона Нижегородской ярмарки, функционирует в диапазоне 1800 МГц и поддерживает стандарты GSM/LTE. Как отмечает Алексей Дмитриев, технический директор Т2, оборудование уверенно выдерживает нагрузку, гарантируя стабильное соединение и высокоскоростной интернет для участников мероприятия.

Планы по внедрению

"Этот проект подтверждает готовность российских телеком-решений и снижает зависимость от импорта. Наша базовая станция на отечественных компонентах уже работает в сети, обеспечивая качественную связь. До конца года мы развернем более 1000 таких станций, а в перспективе 3-5 лет сможем покрывать как удалённые районы, так и нагруженные участки сетей", — заявил Алексей Дмитриев, технический директор Т2

Данный проект представляет собой важный этап в укреплении технологического суверенитета России в сфере телекоммуникаций. Успешная эксплуатация оборудования подтверждает способность отечественной промышленности создавать конкурентоспособные решения, призванные заменить импортные аналоги.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InJPdFNlOFdoZ1pZNlFPU29VcldNaXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ1AyUjM0ejBLWTBETHMrWS84QWZGRTNqdlV4UjNLa09mTDlzTnRSODJoMFJBN2l0TWxVR3NGNHUyZ2w3THlELytzVC9XZ0FVU2Frak5WYmJSUUJvRkZIUFdnbVNoZ1h2TFAvZ094YkliNDI1djFNNkE1T1pSNkN0cHlSQW1wVU1wKzhiK3JNVFhReWE5TWR5KzcxQVJtY3I1czc5bVhGcFlkT2xMd3pRN2x3SlpVS0lhN3FCT2NSSjlLZXVROXlTd0RQcE9VK1ZDYjJKTy9IMmdRWE9HMVRmWG40Zm9kZjRudnYwWVBSeExDODlpc0cwa2hHL3l0ZllDR0RlVnZYQzhWSlVNUXdKaTRITzEwNE1Obi93bzFiVDNlVzJmeFhzUWZrT3VBUFpHUXBNanVQR2JoYityM2NTV3hibml5UkFmc3VaK3lFVnFtMHMzNVB6cWt4T0hXVi82R2VuNnNBb1lUS3M5QzNtMks2dkd5ZURjNjl0bGNzQVNGMWpZc1c2eHZxSUdrOGZZMkxMTTdBU0xIVzc5OHlJc0ZqVjdxK1NyZ2s4ZFZ3OTYwMTFwcXpMVEdWTTZDaTIvTy93cFdXeSIsIm1hYyI6IjdkYmJjM2M5YTkzODAxYTI1NTg1YzUwZjNmZjg1MDg0Yjg0MzVjMjI2YzQ1OGYwZGQzMzRlODk2NzkxMzMxYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNWY08ybEh4eGxhWUFwa2Eyb3JVRkE9PSIsInZhbHVlIjoidXB4QS9ZOWYzOFhlbFVOTW11RHc0NVNtQUIxVW92RExXOEoxZEpDZ083bm1CQkNUZXZNSU1EUHVOdks0RzlybjV3OHk1MW5vanpUbVJQOEl3L2JEajVXQWZGQXNxOTE0ZE1mK3RaM09MM2l5M2d0N1lnZkpQUHQ3N3dTZU04M1QxKytRWjVPMXVyakhOQnNhdEVUcDVsL1Nrbng3Nm96Nit5VUZCd2tXWmlOWDNCTGlvR3ZveXpIZVZqMkgzQ3ZLekRVTTY0UTQyMm9DOFFNaVJyaXl6eVkwcW9nSUtRVlNUZC9xTTFaV3hDOWVxYTFrYWpjbmxMY3EzNHI5RkVhendXVi92R1FDUmJIWlJOMVpTY0wwY0VVRmp0eVI0TmtuLzdJL2E2S0drdlluQ3RGaGxQT0pWWndxempWb0RMbCtvK2lEYjZNa0tkb3RqUjEvZXBnU2FZc29nR3BPQ21SYytqVm0wMU1za3p1Y0F6TVhPQVRHS0hDZE0vUXVXODNDWkxUdFdBcWFsSStzZHQxVHZSNUsxN2ZNUmRoV1dzb211cFRJRStJTVNkY2RhejlSaTMrbDFhVUM1UUdaVlFyMVp4ZG9CTTJIWG84ek5qa2h0N1N5eGdvZzRzbFBMVnpIcEpSczRIRTJuNGU1Y0N4d1ZZaGNjZ3U3akVLVml1L2k3V0VCTmhCUUs3VjYydERiU1kxeDh1cVhtNzNLL2JSTGpRZEhlYVBjaUF3QnhkTDkwT0JFMzJ3bDBELzk3SW4waGFJdzdqQTVldTRVSDVlbGNVYjhreXhuYXB3RHNiVkFiZTEydkJ5SGVURHVrOGNjMFJRd0NUaUtPOEthQmRqSiIsIm1hYyI6ImM1MjJiOTFkNGRkN2VlNmI3MjM2NTVhYzBlNDY2MDliZGIzNzNhMjRmOTAzNmIzZTgyZGI4N2VkZjZlY2RiNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+