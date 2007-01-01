ЦИПР-2025 стал площадкой для презентации отечественной базовой станции

На международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) оператор связи Т2 продемонстрировал первый полностью российский комплекс мобильной базовой станции, который уже работает в коммерческом режиме. Это значимое достижение для отечественной телекоммуникационной отрасли.

Российские технологии в работе

Совместная разработка "Ростелекома" и партнеров полностью состоит из отечественных компонентов. В создании системы участвовали компании "Булат" (основное оборудование), НТР (радиорелейная связь) и другие российские производители, поставившие антенные системы, блоки питания и аккумуляторы.

"Развертывание российских базовых станций — сложнейшая задача, успешно решённая нашим производственным кластером. Тысячи абонентов уже пользуются этим оборудованием, даже не замечая его происхождения. Это подтверждает технологическую зрелость решения и важный шаг к суверенитету в телеком-отрасли", — отметила Алеся Мамчур, вице-президент «Ростелекома».

Практические испытания

Базовая станция, размещенная у главного павильона Нижегородской ярмарки, функционирует в диапазоне 1800 МГц и поддерживает стандарты GSM/LTE. Как отмечает Алексей Дмитриев, технический директор Т2, оборудование уверенно выдерживает нагрузку, гарантируя стабильное соединение и высокоскоростной интернет для участников мероприятия.

Планы по внедрению

"Этот проект подтверждает готовность российских телеком-решений и снижает зависимость от импорта. Наша базовая станция на отечественных компонентах уже работает в сети, обеспечивая качественную связь. До конца года мы развернем более 1000 таких станций, а в перспективе 3-5 лет сможем покрывать как удалённые районы, так и нагруженные участки сетей", — заявил Алексей Дмитриев, технический директор Т2

Данный проект представляет собой важный этап в укреплении технологического суверенитета России в сфере телекоммуникаций. Успешная эксплуатация оборудования подтверждает способность отечественной промышленности создавать конкурентоспособные решения, призванные заменить импортные аналоги.