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Общество

Больше 10 тысяч школьников из Калужской области приняли участие в профориентационных турах

Дарья Джуманова
04.06, 09:06
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В мероприятиях уже поучаствовали 4933 восьмиклассника и 5076 девятиклассников. Об этом сообщил Минтруд Калужской области во вторник, 2 июня.

Программа включала как очные экскурсии на предприятия, так и онлайн-форматы. Школьники познакомились с различными направлениями, включая промышленность, сферу услуг, агропромышленный комплекс, информационные технологии и другие. 

Калужская область вошла в число 11 регионов, где продолжается реализация пилотного проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи в рамках нацпроекта «Кадры». Инициатива помогает учащимся не только определиться с профессией, но и спланировать дальнейшие шаги для профессионального роста.

Для участия в профтурах необходимо зарегистрироваться через платформу «Билет в будущее», обратившись к школьной администрации. 

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