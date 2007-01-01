Больше 10 тысяч школьников из Калужской области приняли участие в профориентационных турах

В мероприятиях уже поучаствовали 4933 восьмиклассника и 5076 девятиклассников. Об этом сообщил Минтруд Калужской области во вторник, 2 июня.

Программа включала как очные экскурсии на предприятия, так и онлайн-форматы. Школьники познакомились с различными направлениями, включая промышленность, сферу услуг, агропромышленный комплекс, информационные технологии и другие.

Калужская область вошла в число 11 регионов, где продолжается реализация пилотного проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи в рамках нацпроекта «Кадры». Инициатива помогает учащимся не только определиться с профессией, но и спланировать дальнейшие шаги для профессионального роста.

Для участия в профтурах необходимо зарегистрироваться через платформу «Билет в будущее», обратившись к школьной администрации.