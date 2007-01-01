Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество На Калужскую область надвигаются гроза и сильный дождь
Общество

На Калужскую область надвигаются гроза и сильный дождь

Дмитрий Ивьев
03.06, 18:55
0 822
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ухудшение погоды возможно вечером во вторник, 3 июня.

Предупреждение опубликовало региональное ГУ МЧС.

В отдельных районах грозы возможны до утра среды.

Ветер усилится до 15 м/с.

Калужанам рекомендуют не выходить на улицу в случае грозы.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxENDlPSEt3R1E1b1BaSW5BTzd6VEE9PSIsInZhbHVlIjoiTkZ6OVZmanc4SlVYU3BUNXBQYXNiVi9lVGt0OHZ0eWxtNXArUnFrQXM4L21rUjJXeUxBcXYwOTJZNzFIVnFNeGp4V1p5dE5hRHFaSDlwMHhPSzVxSmFlb21ydGxBYklLUjBrdm9VVHdYNVhaL094MXpqUXlsUHRUQ2JVUlRZa2RKWjA2NEc4RUxCbE5QMmlaQjlJSEdGa3hMckZrSXhJQUFjTGxsU1hFV0tsQXl0d2Vla0dmc0pVWmpXdGY1QnNXb1IrMjdsdEZ2ZzM2QmlMQjRpMHpmOXVIb20vZEsvT05mTTVxVzZQVC9VTVZwWGVkL1RacWczcEVJdGRTYUhHM0VjSDdQWG0wTk5TSTQ0YzN3VnJVTEhJUmVrUWJGQnp0L3Mzbks4MDJBVmtiSFBFc2hyTC9tamhOWFJwWDc5SnR6WnlSalc4T3BaTURmR01ZcVozdGl3YmFHemlqdEhCVzJQTGZGL3BSSE1DWVBsVGgrZGk1bWJJWHdzeEcrYXFPdnlQWnFyMzVFbStNcDFOTmxZMzVwNWVhNUFoUWJ4YUJLck1CR2psRWNBTTNyVGRUZTNBdHJTSTIyNzlwZm9TcyIsIm1hYyI6IjMyY2I5MzM3OWIxY2ZjZDA3OThlOGE0OTBjZjA0NGI1MmRiZWIzODZmM2I4ZmI0MjAwMGUyYzQ1OWExMTdmOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFTcDdHd2dUcFdBWHI5c2RwMWMzOEE9PSIsInZhbHVlIjoiSEZtaWJ0R2xyU29yKy9tdEozM1daV1JwTldWZmZoZGc5NkxxVEwydCszR1dqUXlyTFJpNkdYWldpMlJ5RUZJbnBzMjB0a2hQZysxcVR4bTFxZ2c3OHEyRTBRRW1lYTZpcWhFRzNQT2F4eExpU3F1N2c3NU41K1hTOXl6OThBeWRkd0dHTDJSMWtIbHVJUXB1TWlPMUQvWnhxU0dZTm54Nm9PYjhuR0E0SGg5Q205V2FhT0pQS2tJbmtZaGJsbnQ4TDA4cXAzblo1Y1A5VWljVUVsb08rZDdNQ0lzZmlGMzBxaElQcm5PV21kKzV0QStyOFdCYk5uSVhDZVhLTHV6aFFBZzVka1d1elM3ZERqa05zQXhqOHZmdnJZS2FDNFhkdkJxa0JuTGNnTHhSVUVVOEFhZyt5K0JYL2hycklQcFliVlpoc05GRVZYRCtOU3NhbWJRMU9icjhtUmt2WlVxWmpsUU1HR3FPRDRLVEtzamhmU1UvcCtYMEVsTFpPMmxWZ3l2WGxidmU4UlNMbUxVMWZRL0VmWE1sWTVUVWZZQ0l4TTR3cXUzVDVWemo4N0w2bzE5Y0tQempvckVvcDJUdXlSeCsxWUM4QzJVREJYWEJlVE5hdkZ0TnN3UU9mOGJURGVEZy8rRkJjZkQxeTFRNlJhMUwvdVl6Snkydmg1NTJ4YXo3K0Z6MXlFSWw4ci9KenhDWUZKUHdqVlM1Uk1tRkF4ZTdHUXpDZlhURkUwb3IxUVBhSG9zSGJ5Kzg3N2RNR0ZQRS9RVkNCclNDbnlZU0phMzREVzR0REpsNG4vQWhsODFicUYrUDA5aUd3bVdkNEJIYnJDczVJcFRGeFlWbCIsIm1hYyI6ImZhOTQxOWZjZTU4MTcwZjg0MmI0MzkxNzViMTJhNjY1YTMyMmRlYmMzMTYyMmZkZjIwN2ZhOTFiYjBkMTYxOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+