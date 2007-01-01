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Общество

В Калуге жители микрорайона Тайфун жалуются на воду

Дарья Джуманова
03.06, 17:10
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Во вторник, 3 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя с улицы Молодежной.

- Вода из-под крана имеет запах озера или грязного аквариума, после кипячения остаётся белый осадок, даже если наливать из фильтра. Хотелось бы узнать, насколько это распространено по городу, и получить комментарий от водоканала.

Напомним, в начале мая калужане массово жаловались в соцсетях на мутную воду и неприятный запах.

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