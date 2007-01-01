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Общество

В Калуге просят привезти песок в детскую песочницу на Степана Разина

Дарья Джуманова
03.06, 16:58
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В понедельник, 2 июня, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора.

Она рассказала, что уже полтора месяца безуспешно просит управляющую компанию привезти песок по адресу Степана Разина, 99.

- Оказывается, завезти песок для детей в песочницу — это что-то нерешаемое. Ответ был,что детям его привезут до 31 мая, но вопрос так и не решился, - пишет женщина.

- К сожалению, из-за большой загруженности песок привезти не получилось, постараемся это сделать в течение месяца. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в горуправе.

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