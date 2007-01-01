На Правобережье Калуги вместе с травой косят недавно посаженные деревья

Местный житель оставил жалобу в социальной сети под публикацией губернатора во вторник, 3 июня.

- Вот так косят недавно посаженные около Губернского парка туи «высококлассные» специалисты. Когда они уже начнут платить из своего кармана за уничтожение зелёных насаждений, которых в городе и так мало ? - пишет калужанин.

На фотографии видно, что ствол одного из деревьев сильно повреждён.

В ответ на жалобу горуправа сообщила, что с подрядной организацией провели разъяснительную беседу о недопущении повреждений деревьев при покосе.