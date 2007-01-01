В Кондрово не запустят фонтан из-за отсутствия денег на его обслуживание

Во вторник, 3 июня, местная жительница задала несколько вопросов о благоустройстве поселка в комментариях под публикацией губернатора в социальной сети.

- Можно узнать, когда в Товарково отремонтируют наконец-то детскую площадку в парке. Как было всё сломано, так и есть. Администрация обещала в августе 2024 года,но до сих пор так и ничего не сделали. Ещё вопрос, почему не открыли фонтан, - пишет женщина.

В администрации Дзержинского района объяснили, что сейчас готовят документы для определения подрядчика на ремонт скейт-парка, который запланирован на июль.

- К сожалению, в этом году фонтан не будет запускаться, поскольку денег на его обслуживание в бюджете посёлка не предусмотрено, - добавили в администрации.