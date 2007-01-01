В Калужской области запретили посещать леса
Ограничения введены на период с 3 по 15 июня из-за жаркой погоды, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. В области установлен четвертый класс пожарной опасности.
Ходить и ездить в леса нельзя на следующих территориях:
- Дзержинском лесничестве,
- Думиничском лесничестве,
- Еленском лесничестве,
- Жиздринском лесничестве,
- Износковском лесничестве,
- Калужском лесничестве,
- Козельском лесничестве,
- Куйбышевском лесничестве,
- Людиновском лесничестве,
- Медынском лесничестве,
- Мещовском лесничестве,
- Спас-Деменском лесничестве,
- Ульяновском лесничестве,
- Ферзиковском лесничестве,
- Юхновском лесничестве.
- Это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, - подчеркнули в Минприроды. - На территории лесного фонда будет усилено патрулирование.