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В Калужской области запретили посещать леса

Дмитрий Ивьев
03.06, 16:13
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Ограничения введены на период с 3 по 15 июня из-за жаркой погоды, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. В области установлен четвертый класс пожарной опасности.

Ходить и ездить в леса нельзя на следующих территориях:

  • Дзержинском лесничестве,
  • Думиничском лесничестве,
  • Еленском лесничестве,
  • Жиздринском лесничестве,
  • Износковском лесничестве,
  • Калужском лесничестве,
  • Козельском лесничестве,
  • Куйбышевском лесничестве,
  • Людиновском лесничестве,
  • Медынском лесничестве,
  • Мещовском лесничестве,
  • Спас-Деменском лесничестве,
  • Ульяновском лесничестве,
  • Ферзиковском лесничестве,
  • Юхновском лесничестве.

- Это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, - подчеркнули в Минприроды. - На территории лесного фонда будет усилено патрулирование.

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