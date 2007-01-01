В Калужской области запретили посещать леса

Ограничения введены на период с 3 по 15 июня из-за жаркой погоды, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. В области установлен четвертый класс пожарной опасности.

Ходить и ездить в леса нельзя на следующих территориях:

Дзержинском лесничестве,

Думиничском лесничестве,

Еленском лесничестве,

Жиздринском лесничестве,

Износковском лесничестве,

Калужском лесничестве,

Козельском лесничестве,

Куйбышевском лесничестве,

Людиновском лесничестве,

Медынском лесничестве,

Мещовском лесничестве,

Спас-Деменском лесничестве,

Ульяновском лесничестве,

Ферзиковском лесничестве,

Юхновском лесничестве.

- Это вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, - подчеркнули в Минприроды. - На территории лесного фонда будет усилено патрулирование.