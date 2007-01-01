Калужская команда ветеранов спецоперации примет участие в «Кубке защитников Отечества» ЦФО
Они отправятся в Тулу, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков во вторник, 3 июня.
Возглавит команду Владимир Бицук. Вместе с ним в турнире примут участие 14 спортсменов — победителей и призёров областного этапа соревнований.
В программу включены настольный теннис, сидячий волейбол, пауэрлифтинг, стрельба из лука, метание ножа и пулевая стрельба.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул важность развития адаптивного спорта в регионе как одного из ключевых направлений поддержки ветеранов.