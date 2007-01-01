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Общество

Калужская команда ветеранов спецоперации примет участие в «Кубке защитников Отечества» ЦФО

Дарья Джуманова
03.06, 15:22
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Они отправятся в Тулу, сообщил министр спорта региона Олег Сердюков во вторник, 3 июня.

Возглавит команду Владимир Бицук. Вместе с ним в турнире примут участие 14 спортсменов — победителей и призёров областного этапа соревнований.

В программу включены настольный теннис, сидячий волейбол, пауэрлифтинг, стрельба из лука, метание ножа и пулевая стрельба.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул важность развития адаптивного спорта в регионе как одного из ключевых направлений поддержки ветеранов.

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