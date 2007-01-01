Врачи из Калуги оказали помощь 3647 пациентам Первомайска
Мультидисциплинарная бригада калужских медиков вернулась из Первомайска. Об этом сообщили в региональном Минздраве во вторник, 3 июня.
В состав группы вошли хирург, травматолог, два анестезиолога-реаниматолога, невролог, стоматолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, медицинская сестра-анестезист, операционная медсестра и сестра перевязочной.
За время командировки они помогли 3647 пациентам: 2197 человек получили плановую медицинскую помощь, а 1420 — экстренную и неотложную.
Медики также посетили отдаленные населенные пункты Первомайска, где оказали помощь местным жителям.