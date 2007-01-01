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Общество

Врачи из Калуги оказали помощь 3647 пациентам Первомайска

Дарья Джуманова
03.06, 15:02
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Мультидисциплинарная бригада калужских медиков вернулась из Первомайска. Об этом сообщили в региональном Минздраве во вторник, 3 июня.

В состав группы вошли хирург, травматолог, два анестезиолога-реаниматолога, невролог, стоматолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, медицинская сестра-анестезист, операционная медсестра и сестра перевязочной.

За время командировки они помогли 3647 пациентам: 2197 человек получили плановую медицинскую помощь, а 1420 — экстренную и неотложную.

Медики также посетили отдаленные населенные пункты Первомайска, где оказали помощь местным жителям.

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